虎林1657份PCR出爐！1確診「陽性率0.06％」　564人領號碼牌明篩檢





▲北市府啟動虎林專案，於永吉國小設立篩檢站，為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市成立「虎林專案」，4日在永吉國小設篩檢站，安排永春市場、虎林街市場攤商及周邊8個里篩檢，由於上午篩檢須事先造冊，有部分民眾反映未在名單內，所以晚間6時至8時加開領號碼牌模式。台北市政府4日晚上統計，今日已篩檢4143人，截至晚上8點的檢驗結果顯示，1人PCR陽性，至於號碼牌則發出564張。

北市府4日在永吉國小設立篩檢站，柯文哲4日上午約11時左右赴現場視察，預計要做完3300人PCR，聯合醫院副總院長許家禎在現場講解，12時以前送的PCR，結果會在下午5時出來，而下午3時30分以前送的，則會在晚上9時出爐。柯文哲強調，這是北市第一次做社區大規模篩檢，後勤補給是最困難的工作。

台北市政府4日晚間統計，原預估篩檢數為3300人，今日已篩檢4143人，篩檢率為125.5％，截至晚上8時收到1657份PCR報告，1人陽性，1656人陰性，陽性率為0.06％。

柯文哲於防疫記者會中提到，一開始預計幫8個里篩檢3300人，但他知道想做篩檢的人不只3300人，所以4日先做一輪，5日繼續做，如果4日到現場發現不在名冊內的話，「不要緊，給你號碼牌，明天（5日）排時間繼續做，預計做到6點。」倘若人很多的話，也不會撤攤，還是會繼續做下去。

關於4日晚間6時至8時發出的號碼牌數量，總共發出564張號碼牌，並已經依照各里做好排序，不過目前尚難預測預計總篩檢數。