八里老街周末擠爆！17人脫口罩挨罰　畫面網怒了：降級了膩

記者柯振中／綜合報導

目前全台確診人數逐步下降，看似慢慢趨緩，不過三級警戒仍未降級。新北八里周末湧進不少遊客，攜家帶眷在岸邊玩沙，市場聚集人潮，看起來難以維持社交距離，甚至還有多名遊客沒戴口罩，光是一天就抓到至少17人。

▲周末八里老街湧入大批人潮。（圖／《東森新聞》）



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近日台灣本土確診案例稍降，加上三級警戒已維持超過一個月，不少民眾長時間悶在家裡，已經快喘不過氣。新北八里景色優美，是許多遊客愛去的地方，而3日、4日聚集了許多人潮，令人十分擔憂。

根據《東森新聞》報導，八里的婚紗廣場旁，有不少民眾聚集，在岸邊挖沙、玩水，甚至全家一起出門，附近也有騎腳踏車踏青的遊客。

▼員警與公所人員到場勸導，抓到17人脫口罩。（圖／《東森新聞》）



此外，八里渡船頭老街十分有名，周末也湧入許多人潮，長長的人龍看不到盡頭，令人擔憂是否能保持社交距離。

為了配合防疫，高灘處保全在現場巡邏，公所人員也與員警一同到場廣播、取締，只要有民眾在戶外拉下口罩，就會上前開罰，光是3日就開出17張罰單。

傻眼畫面曝光，也讓人忍不住大嘆，「三級警戒是降級了膩」「是多餓？硬要在外面僥倖吃東西」、「真的誇張了，快點罰起來」、「原來這麼多人願意做病毒的交通工具啊。」

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