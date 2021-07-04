獨／唐鳳「疫苗接種預約平台」出爐　首波試行50 ~ 64歲預告登記

▲新冠疫苗接種。（圖／記者李毓康攝）

記者陳弘修／台北報導

中央疫情中心指揮官陳時中日前表示，由行政院政務委員唐鳳所規劃的疫苗預約系統已經準備好了，目前已有最新進度。據透露，由於各縣市目前已針對70~72以上長者陸續施打疫苗，在疫苗量、接種意願與實際配發量的多重考量下，唐鳳所規劃的這套系統分為「預告登記」與「預約登記」，目前鎖定第一波的測試年齡層為50至64歲，跟去年口罩實名制一樣，可透過手機APP與藥局登記，超商的部分仍待最後的整合。行政院最快預定在5日對外宣布最新的預告登記服務準備上路。

根據中央規劃7月將展開擴大施打疫苗，且美國捐贈的莫德納疫苗7月將配送來台，加上日本也捐贈100萬劑AZ疫苗，外界擔憂各縣市預約系統無法負荷，對此，陳時中曾在6月25日回應媒體時表示，「唐鳳疫苗預約系統已經準備好了，我們會好好跟地方政府討論此事。」

經過兩個多星期的時間，行政院團隊在確定疫苗接種預約平台的相關準備工作之外，唐鳳本人也親自透過視訊與縣市相關單位聯繫，除了說明系統設計邏輯，同時也聽取地方的行政流程與針對疫苗預約系統的回饋。

據了解，也有縣市向唐鳳反映，有些鄉下地方會有數位落差、藥局與超商數相對低於都會區，不見得每個人都會使用手機預約或住家附近就有藥局或超商，而唐鳳在聽取各方聲音後，原則上也同意有特殊需求的縣市政府，未來也可以透過區公所來協助民眾來辦理登記。

▲行政院政務委員唐鳳。（圖／記者陳家祥攝）

消息人士指出，目前全國各縣市的疫苗施打，除了一開始針對85歲以上長者外，近來也陸續開放75歲﹑72歲以上等長者施打，根據中央規劃的接種對象與順序，接下來也會繼續依照年齡往下施打。由於各縣市都已經有自己的預約系統與管道，因此中央初步已決定65歲以上的疫苗預約與施打，將繼續由地方縣市政府依各自現行的方式進行。

至於全國性的疫苗接種預約平台，依目前的規劃，第一波試行對象將鎖定在「50至64歲」這個年齡層，主要原因有幾項，首先，這個族群大部分的人使用手機與網路的數位化能力，應該比65歲以上長者要強。

其次，雖然目前疫苗量還不足以因應一次擴大施打年齡層，但在國內疫苗量陸續到貨前，先開放預登記，一方面可以開始讓國人熟悉預約系統與管道，就像當初的口罩實名制一樣，另一方面中央在日後配發疫苗的數量上可以更精準地掌握有意願施打者的人數與數量，以免再有殘劑發生或疫苗不足的情事出現。

消息人士表示，根據疫苗接種預約平台的設計，在操作上會分為「預告登記」與「預約登記」。所謂的預告登記，指的是讓願意施打的民眾先進行登記，以方便中央精準掌控疫苗所需數量，等疫苗到貨後可以施打時，再進行後續的預約接種。

據透露，在疫苗實際配發上，中央未來會以各地統計出來的數量，多加5%進行配發，以確保每個人都能打得到。而行政院方面，最快則預定在7月5日宣布疫苗接種預約平台第一階段會開放給「50至64歲」試行預告登記。

▲截至6月30日，國內疫苗到貨情況一覽表 。（點圖可放大／曾梓倩製）

截至6月30日的統計，我國的疫苗到貨量為526.66萬劑，其中，包括首波採購的AZ疫苗11.7萬劑在3月3日抵台，透過COVAX分配的首批19.92萬劑AZ疫苗4月4日運抵，第二批COVAX分配的AZ疫苗41.04萬劑，5月28日收到首批莫德納疫苗15萬劑，以及日本捐贈的124萬劑AZ，美國捐贈250萬劑莫德納；最新一批的41萬劑莫德納也在6月的最後一天到貨。

至於日本政府宣布7月中旬前追加提供100萬劑AZ，外傳到貨時間為7月中旬，立陶宛宣布贈送的2萬劑AZ疫苗預計在9月底前送達，但此說法目前尚未獲得我官方證實。