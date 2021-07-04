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社會 社會焦點 保障人權

碰瓷哥「故意伸手」優雅摔⋯畫面曝光釣出苦主！網轟：演技真差

記者陳羿妏／綜合報導

台中市北區雙十路二段附近2日下午2時許，發生一起疑似假車禍案件！一名男騎士行經該路段時，先是靠近一輛靜止小客車，接著竟伸出右手觸摸駕駛車門，當場人車倒地。不過，整段過程被拍下PO至臉書後，引發網友討論，甚至釣出被同一名騎士利用假車禍欺騙的苦主。對此，警方目前未接獲報案，但已調閱監視器，會通知雙方當事人前來說明。

▲▼男騎士伸手假摔，疑似製造假車禍，被後車全部拍下。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲▼男騎士疑似製造假車禍，被後車全部拍下。（圖／翻攝臉書「爆料公社」，下同）

▲▼男騎士伸手假摔，疑似製造假車禍，被後車全部拍下。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

有網友以「蠻扯的假車禍」為題，於臉書社團「爆料公社」PO出這段假車禍畫面；他提到，友人當下看到假車禍現場，便確認行車記錄器是否有拍到，惟確認有畫面後，來不及給事發的車主，才會上網發文。

對此，畫面曝光後，許多網友紛紛留言稱「碰瓷詐騙吧」、「故意碰瓷啊！身體先是右傾，然後出右手去拍拉車門，最後跳車假摔！」「這好專業，還好有被後車拍照」、「演技真差」。

▲▼男騎士伸手假摔，疑似製造假車禍，被後車全部拍下。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

▲畫面放大一看，男騎士主動伸手至駕駛門。

此外，一名網友還聲稱，自己也在3/14遭同一名騎士以假車禍的方式欺騙，賠償500元，由於無擦撞影片，警察沒辦法受理，請大家幫高調，「警察說，車牌所有人是70多歲，設籍南投」，而他也放上當時車禍照片，經比對，確實與此次台中假車禍的機車車牌一模一樣。

不過，警方目前並未接獲報案，但表示已調閱監視器，將會通知雙方當事人前來說明。

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