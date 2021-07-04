表定900只來60人　年輕人卻打不到！醫師千字文嘆：台灣人被寵壞

▲昨（3）日各快打站施打率超低，甚至出現表定900人卻僅來60人情況，診所醫師感嘆台灣人被寵壞。（圖／何鐘德授權，以下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市7月3日、4日台中市快打站提供75歲以上長輩、含65歲以上原住民及1至6類已造冊尚未接種人員施打疫苗。施打率卻出奇的低，梧棲快打站表定900多人竟然只來60人，台中大甲宏光診所醫師何鐘德在臉書發千文難過地說，「老人家可打的不來打，年輕人想打的打不到，超令人難過、惋惜！」

何鐘德負責大甲日南國中快打站，過去已經支援過五次快打站任務，他表示，每個快打站都安排許多醫護人力、公所、學校、警政、環保等大量人力，昨天快打表單上有1300多人，快打站人員不到早上七點就準備好，帶了900人次量的疫苗，但一整天打不到400人，要繳回500人劑次的疫苗；梧棲站更慘，表定900人竟只來60多人，還要等下次再開站再打，真的是太浪費人力，太可惜！

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何鐘德無奈地說，只有儘速增加疫苗涵蓋人口率、能有群體免疫防護力，畢竟再不解封，各行各業要倒一片、連診所也要倒了！

何鐘德也分析，這次施打率低的原因，係因接種者是75歲以上，都是先前已經通知打疫苗的年齡層，但這次7月3、4日並沒有下放新增年齡層，所以這一梯次是「先前沒打到疫苗的」、「被新聞嚇到不想打AZ、等想打莫德納的」。何鐘德更直言，剩下的約7成75歲未施打者，未來不管是何種疫苗可能都不會出來打了。

何鐘德表示，一堆年輕人想打打不到，這些人是目前社會最有生產力的一群，背負最大的經濟壓力，上有父母，下有小孩，卻是排在最後一梯次，不知何時才能打的到，「我並沒有歧視年長者的意思，只是施打率低！」

何鐘德也建議，下放開放新的年齡層，如65到74歲, 公所造冊時只統計新開放的年齡層人數，鄰長發放通知書時，也同時詢問是否要施打，這樣可以事先推估施打率，避免浪費人力編制。

▲醫師何鐘德認為，每依個快打站都是耗費許多人力物力、醫護警消環衛等單位付出設立，施打率卻不高。



此外，先前已經通知過的上一輪的長者，就不要再到快打站來，請他們到其他醫院、衛生所或診所去預約施打，快打站專責施打新的年齡層，把拿出來的疫苗通通打完，不要再上繳回去，又要等下一輪，這樣施打才會更有效率。。

何鐘德話鋒一轉也說，不少人痛批政府防疫不力，無能，不是質疑AZ疫苗不好，就是質疑政府為什麼買不到疫苗，認為外國人不要打的才送台灣，卻還特權偷打AZ疫苗；或質疑國產疫苗涉官商勾結等。

何鐘德坦言，台灣人真被寵壞慣了，太需要學會（自我負責承擔）了，舉例這次快打站，台中市政府體恤老人家長者，下午熱、長者要午休等，做了許多安排，但昨天來有的站施打率不到2成，一早上不到百人，工作人員都要比施打的人還多，呼籲民眾「在福中應知福惜福，我們擁有很大的熱誠，出來服務，但是擺出大陣仗，卻是來打的聊聊可數，令人惋惜啊！」