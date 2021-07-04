囂張！詐騙車手派出所斜對面銀行領160萬　5人全栽了



▲車手臨櫃提領大量現金。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一名晏姓男子到高雄林園分局忠義派出所斜對面的銀行，臨櫃準備領160萬元鉅款，機警行員覺得有異報警，警方火速抵達逮人，晏男目前無業，提供自己帳戶供詐騙集團使用，被逮時還謊稱是老闆叫他來領錢，但立刻被戳破謊言，警方循線陸續逮捕車手頭、上手共5人，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。

▲在不遠處發現負責監控及車手頭。（圖／記者洪靖宜翻攝）

林園分局忠義派出所於6月30日13時30分左右，接獲距離約100公尺，斜對面的銀行通報，有車手臨櫃領取大筆現金，警方立即派遣員警趕往，當場逮個正著，警方調查，這名21歲的晏姓車手目前無業，提供自己帳戶供詐騙集團使用，如果成功提領100萬就能抽2萬元不等的贓款。

正他在當銀行臨櫃正取款160萬元時，機警行員發現有異，立即通報派出所，員警迅速到場盤查，晏嫌一開始還稱：「是老闆叫我來領錢」，不過要他講出老闆的名字他卻支支吾吾，警方反問：「老闆怎麼會把錢匯到你戶頭」，實在講不出來，見事跡敗露只好承認正在領取詐欺款項，被捕前一天也到過其它銀行以相同手法，想領取現金但失敗。

員警逮到車手後馬上至銀行外巡視，發現離銀行約100公尺處有部自小客車相當可疑，盤查後發現車上兩名男子45歲張嫌及20歲的曾嫌，分別負責監控及車手頭，立即逮捕兩人，並查扣贓款4萬7千元、多本存簿、手機等物及圈存新台幣183萬，並會同林園分局偵查隊報請臺灣高雄地方檢察署追溯上游，再查獲上手38歲蔣嫌及22歲的巫嫌。

時間對我們來說完全沒用！

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