快訊／新北712微解封？　侯友宜首漏口風「期待回到正常生活能夠成真」

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

全國三級警戒至7月12日，近來新北疫情受到控制，是否可能實施「微解封」，新北市長侯友宜4日受訪時透露，還是要一步一腳印，努力往好的結果、方向，他會跟市民並肩作戰，「期待7月12日能讓民眾的期待成真。」

侯友宜表示，新北市現在還是在警戒三級當中，疫情雖然穩定的控制，但還是要一步一腳印，努力往好的結果、方向，讓民眾能夠有信心回到正常的生活。他強調，市長一定跟所有的市民並肩作戰，期待7月12日能讓民眾的期待成真，回到正常的生活。