虎林大篩檢！民眾衝現場竟發現沒造冊　里長怨太倉促3支電話響不停

▲北市府啟動虎林專案，於永吉國小設立篩檢站，為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市虎林街爆出13戶確診、共30人確診，總計匡列144人隔離，因此北市府成立「虎林專案」，4日在永吉國小設篩檢站，安排永春市場、虎林街市場攤商及周邊8個里篩檢。永吉國小篩檢站於4日早上6時就出現零星排隊人潮，不過卻有人跑到現場才知道，要事先造冊才能篩檢，還有民眾忘記帶雙證件，導致要多跑一趟。

柯文哲3日表示，近期發現虎林街附近巷弄有零星感染，加上旁邊有市場，疑似有潛藏感染源，因此成立「虎林專案」，4日從早上8時到晚上8時，將在永吉國小實施篩檢，安排永春市場、虎林街市場攤商，以及周邊8個里篩檢，分別為永春、四維、長春、富台、四育、永吉、五常、五全里，得先由里長造冊後依指定時段前往篩檢。

永吉國小篩檢站於上午8時開始運作，不過早上6時左右，就有部分民眾在現場等候，上午9時更是因為排隊動線混亂，引發居民爭執。

有部分里民於3日晚間透過親朋好友口耳相傳得知，永吉國小要成立篩檢站，結果4日跑到現場才知道要事先造冊，或是等到晚上6時30分再拿號碼牌；另外也有已經造冊的里民不知道要帶身分證加健保卡，只能再跑一趟。

負責在現場引導動線的永春里里長許蕙蘭指出，北市府宣布要成立篩檢站後，辦公室的3支電話響不停，該政策真的太倉促。