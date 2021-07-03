力挺林昶佐被轟「可笑不要臉」　正妹肉販再發聲！親曝意外收穫

記者曾筠淇／綜合報導

台北環南市場昨（2）日爆出41人確診，到場關心的立委林昶佐當場直指柯P講廢話，怎料話才一出，卻被自治會會長林勝東嗆「你有替在地百姓發言過嗎？」事後，正妹肉販張采婕便發文力挺林昶佐，並透露林昶佐啞口無言的原因；怎料此舉卻引發大票網友不滿，張采婕也因此被罵翻，而稍早，她再度發文，坦言「心情不受影響有點難。」

▲張采婕發文力挺林昶佐。（圖／翻攝自Facebook／采婕 Charlene （東門信義肉舖））

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本站曾報導《正妹肉販力挺林昶佐！曬市場「疫苗公文」：難怪他啞口無言》，文中提到，張采婕碰過比較熱心的民意代表就是立委林昶佐和市議員吳沛憶，2人對市場諸多幫忙。市場人員之所以可以列在施打疫苗的名單上，就是因為這2人常接到民眾投訴，盡力幫忙爭取的。

張采婕感嘆，林昶佐昨日被林勝東嗆聲以後，之所以會讓人感覺啞口無言，大概是因為「這陣子做了這些，卻被說沒有『關心 』而不知道說什麼了。」她當時也說，自己發文以後很可能會被出征，但要是沒有這2位民意代表，她所在的東門市場很可能會被都更，所以她才決定曝光自己知情的狀況。

▲張采婕再發聲。（圖／翻攝自Facebook／采婕 Charlene （東門信義肉舖））

事後，張采婕果真被大票網友罵翻，而她稍早也在臉書粉專「采婕 Charlene （東門信義肉舖）」貼文，提到今天做生意賣得比前幾週的週六快很多，水餃的訂單也在陸續增加中。

面對外界批評，張采婕坦言理性的人還是比較多，今天做生意遇到很多客氣的新客人，熟客則是傳訊息要她別在意謾罵和攻擊。針對那些「批評我長相、可笑、好騙、不要臉的」，她不予置評，但是「說被罵心情不受影響有點難」，謝謝大家的關心和關注。