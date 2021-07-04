「把立院履歷拔掉！」受難家屬批林昶佐消費228　15次會議僅出席1次

▲林昶佐於立院簡介中提及，曾任「行政院228基金會董事」。（圖／翻攝自立法院網站）

記者袁茵／台北報導

無黨籍立委林昶佐2日赴環南市場，當面指責台北市長柯文哲，卻遭自治會長林勝東及攤商反嗆，引起網友熱議。228國家紀念館首任館長、228受難家屬廖繼斌3日表示，林昶佐在提供給立院的個人經歷中，把曾任228基金會董事的豐功偉業放進去，但這位自詡為228正義使者的歌手，在第6屆2年任期、15次的董事會中，只出席過1次。

廖繼斌3日於臉書提及，林昶佐靠著緊抱228神主牌，從一個歌手鯉躍龍門變成政壇新寵，在提供給立法院的個人經歷中，還把曾經擔任228基金會董事的豐功偉業放了進去，還怕大家以為該會是人民團體，特別標註該會是屬於行政院系統的公家單位。

廖繼斌表示，這位自詡為228正義使者的歌手，在第6屆2年任期、15次的董事會中，「竟然只出席了第6次董事會，其他14次全部請假缺席！沒錯，就只出席了1次，翹班了14次！」這樣的出席率，不要說公家機關，就是發生在民間團體，也一定遭到同儕的冷眼與排斥。

「林昶佐從今以後別再提228三個字好嗎？」廖繼斌痛批，「你每提一次，我們遺族心中就多淌血一次！另外也提醒你，把你的立法院履歷中，行政院228基金會董事那11個字，趁你還沒被罷免的時候，趕快拿掉吧！」