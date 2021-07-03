維他奶通告「不幸逝世」挨轟　集團聲明：不是官方發布的

▲維他奶公司回應。（圖／翻攝維他奶公司）



文／中央社

維他奶國際集團今天再發聲明稱，昨天網路流傳的文件，是一名員工私下撰寫並內部轉發，未經維他奶集團的官方批復和發布。聲明強調「我們嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為」。

據港媒報導，維他奶昨天發出題為「有關一位同事於事故中身故」的內部通告，除證實香港七一刺警後自殺的梁健輝是該集團採購部主任，並稱他「不幸逝世」，事後遭中國網友痛批為「支持恐怖分子」，掀起抵制浪潮。

今天凌晨0時30分，維他奶官方微博發表聲明稱，集團全力支援香港當局根據國安法對案件進行全面調查，維他奶集團及在中國大陸運營的維他奶有限公司均致力於支持中國大陸和香港的穩定、繁榮和發展。

中午12時許，維他奶官方微博再發聲明稱，「我們注意到，一份與7月1日發生於香港的事件相關的文件在網路流傳。我們對此嚴正聲明，網上流傳的有關文件並沒有經過維他奶集團的官方批復和發布，而是由一位員工私下撰寫並內部轉發，未經授權，也沒有遵從維他奶集團的內部審批流程。」

▼維他奶集團聲明。（圖／翻攝微博）



維他奶並稱，網上流傳文件所使用的措辭極為不當。未經維他奶集團標準審批流程批復，該員工個人撰寫的內容本不應該公開，更不應該在公司內部發布。目前維他奶集團正調查該事件，並保留追究該名員工法律責任的權利。

聲明還稱，對有關事件給各界造成的困擾和不滿，維他奶集團致以誠摯的歉意。「我們長期支持香港的繁榮，穩定和發展，我們嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為。正如在我們此前的聲明中所言，我們將全力支持和配合香港警方和香港政府根據國安法對7月1日事件進行徹底調查。」