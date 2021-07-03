家長帶孩子哀悼「刺警自盡男」　港保安局長：要下一代變恐怖份子？

▲家長帶孩子向梁建輝獻花致哀。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港50歲男子梁建輝7月1日持刀刺傷一名香港警員，隨後又持刀自插左胸身亡，被港警認定為「孤狼式恐怖襲擊」。對此，香港保安局長鄧炳強3日表示，他看到網路上有人企圖英雄化恐怖份子，並有人稱其為「烈士」，還有人帶著孩童出來悼念，令他感到非常心疼，「究竟是否想我們的下一代全部都變成這些嗜血的恐怖份子呢？」

鄧炳強指出，香港經歷過往兩年的「黑暴」，現在算是有些得來不易的安穩，市民可以繼續過正常的生活，「我們是否想繼續讓這些不希望香港安寧的人及背後推手出來，令我們繼續互相仇恨，繼續鼓吹暴力，繼續美化這些恐怖主義呢？我在此嚴重譴責這些背後美化恐怖主義，並鼓動更多人出來進行暴力的人，對他們予以譴責。」

▼香港新任保安局長鄧炳強。（圖／路透社）



鄧炳強提到，保安局、警方、紀律部隊及政府各部門一定會攜手同心，打擊這些恐怖活動及鼓吹恐怖活動的人，「我在此亦希望社會各界認清事實，認清一些邪惡勢力在背後不停想煽動仇恨，想繼續在香港孕育這些恐怖主義，只要我們全港的人攜手同心，譴責暴力，我們才會得到安寧。」

鄧炳強表示，在網路上做的行為，在現實上犯法，在網上做都會犯法，「你鼓吹暴力，你叫別人出來犯法，你就是犯法，或者你鼓吹一些危害國家安全的行為，你就會犯法。我們警隊及其他執法部門一定會盡全力將你們抽出來，將你們送進監房。」

▼刺警案發生後，救護車將傷者載往醫院。（圖／路透社）



對於獻花、哀悼會否有違法問題，鄧炳強指出，在現場要看那些獻花行為會否引致其他混亂，或者會否引致社會混亂的情況，或者會否引致其他違法的行為，所以警方是必須執法。

另外，有學者認為這次事件是因為社會不安情緒無法疏導而導致。對此，鄧炳強表示，如果「因為警察捉賊，所以這些賊便去犯法，那麼警察不去捉賊，就沒有人犯法」，這完全是本末倒置的，「很多人就是想用這些歪理，想用這些假道理來蒙騙社會人士，鼓動他們出來犯法，令他們開脫這些犯法的行為。

鄧炳強強調，所有人都有責任向這些歪理說不，要說清楚這些全都是一些背後的推手，希望推動更多人出來煽動仇恨，希望去繼續歌頌這些恐怖活動，「我希望大家要認清這些事實。」