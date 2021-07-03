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港警搜索維他奶！龔俊、任嘉倫「中止合作」切割：堅決維護祖國

▲▼明星切割。（圖／翻攝自微博）

▲龔俊（左）、任嘉倫（右）。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

香港一男子1日晚持刀刺傷一名警員後自殺身亡，港警查出他是香港家喻戶曉的豆奶品牌維他奶（Vitasoy）採購主任梁健輝。事後，維他奶集團在內部公告稱，梁健輝「不幸逝世」對其家人致以慰問，已啟動緊急支援機制。維他奶在大陸的代言人演員龔俊、任嘉倫2日晚間接連發布聲明稱，即日起終止與維他奶品牌的一切合作，急忙切割立場。

據《明報》報導，梁健輝七一晚間在銅鑼灣崇光百貨外亮刀刺傷警員，繼而用同一把刀自插左胸斃命。

梁健輝行兇前寫下遺書，提及對社會的不滿，包括認為警方「包庇罪犯」、沒受到制衡，批評警方的「暴行」，又認為《港區國安法》實施後「無自由」。

港警懷疑，梁健輝受「失實資訊及煽動性言論激化」，繼而策動「孤狼式恐怖襲擊」，最後自殘身亡。香港新任政務司長李家超表示，嚴厲譴責「『孤狼式』恐怖襲擊」。

▲▼明星切割。（圖／翻攝自微博）

▲龔俊工作室聲明。（圖／翻攝自微博）

維他奶內部通告流出後，引發許多大陸網友不滿，他們到維他奶官方微博留言痛批，「殺警後自殺還叫不幸逝世？」、「支持恐怖份子」、「港獨奶滾出中國」，紛紛表示「即日起全面抵制維他奶產品」。

2日上午港警搜索維他奶集團，維他奶2日上午證實港警正對總部進行事件調查，並發布聲明。聲明中強調，支持香港當局根據國安法對案件進行全面調查，香港維他奶集團及大陸運營的維他奶有限公司均致力於支持中國和香港的穩定、繁榮和發展。

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