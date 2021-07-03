　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

刺警自盡男被稱「烈士」　港警怒譴責「民眾仍上街獻花致哀」

▲▼香港梁健輝刺殺警察後自插身亡，民眾赴事發地點獻花哀悼。（圖／路透社）

▲民眾到事發地獻花，被港警盤查。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港50歲男子梁健輝7月1日持刀刺傷一名香港警察，隨後又持刀自插左胸身亡，行為被港警認定為「孤狼式恐怖襲擊」。港警2日下午再表示，發現網路上有人稱梁健輝為「烈士」「勇者」，企圖浪漫化泯滅人性的冷血行徑，警方強烈譴責。

港警指出，警方留意到網上有人悼念企圖謀殺警察及後自殘導致身亡的男子（梁健輝），稱呼該名男子為「烈士」、「勇者」，並向其致敬，公然支持明目張膽的嚴重暴力違法行為，同時企圖浪漫化及英雄化兇徒泯滅人性的冷血行徑，並從中煽動仇恨，警方對此作出強烈譴責。

港警提到，根據目前調查所得，警方懷疑兇徒受到失實資訊及煽動性言論激化，繼而策動「孤狼式恐怖襲擊」，最後自殘導致身亡，「兇徒目無法紀，在公眾地方嚴重傷害警務人員，明顯是在挑戰法律，破壞社會安寧。」

▼有人在路邊放置了鮮花、卡片及蠟燭。（圖／路透社）

▲▼香港梁健輝刺殺警察後自插身亡，民眾赴事發地點獻花哀悼。（圖／路透社）

港警方強調，絕不容忍任何人為達目的而訴諸暴力，定必嚴正執法以保障公共安全及公共秩序。警方現正積極搜集情報，並加強巡邏各地點，包括昨晚事發現場，防止任何違法行為發生。

港警還說，根據《刑事罪行條例》第九及第十條，任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為即屬犯罪，一經定罪可被判處罰款五千元及監禁兩年；而違反《公安條例》下的「參與非法集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁五年。

此外，根據港媒《香港電台》報導，銅鑼灣事發地點周圍，2日出現不少手持白色鮮花的民眾，還有人在附近的天橋人擺放鮮花，疑似就是港警所指「悼念」梁健輝的人群。

報導還提到，部分手持鮮花的民眾遭到港警截查，甚至開罰，並有便衣警員破壞了擺放在地上的鮮花。

▼案發後，救護車到場。（圖／路透社）

▲▼香港梁健輝刺殺警察後自插身亡，民眾赴事發地點獻花哀悼。（圖／路透社）

ET快訊
染疫致死率高得離奇！指揮中心這樣解釋　他「越想越不對勁」
快訊／女「昨天剛打莫德納」　今早陳屍家中
快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲！　侯友宜曝：新北篩出1206
快訊／台中火力發電廠爆意外！　工人36米高跌落當場亡
新竹好市多大解放！　從地下室開始排「人潮無止盡」直擊
快訊／新北13人環南染疫「80人隔離」　侯友宜曝最新現況
肉販西施曬公文挺林昶佐　關鍵日期被抓包打臉：還想收割

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中方代表部分國家作共同發言　關注有國家散布虛假信息

刺警自盡男被稱「烈士」　港警怒譴責「民眾仍上街獻花致哀」

27歲公務員「一書封神」！3年入帳超4000萬　一路升官擬任副局職

上海、福建各增1台灣輸入確診　廈門近兩個月已發現30多例

港警搜索維他奶！龔俊、任嘉倫「中止合作」切割：堅決維護祖國

兩岸公益騎行　第9屆單車天使7月暑騎涼山

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

香港維他奶主任持刀刺警後自殺！內部公告「不幸逝世」遭網罵翻

西方緊咬人權爭議　陸外交部：反而讓優質棉花成為新疆重要名片

寶寶頭出來了！　地鐵站口民眾圍人牆搭「露天產房」幫接生

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

九份變空城！疫情影響少了遊客 9成9店家自主歇業：快撐不下去

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

驚！乘船驚見麋鹿「輕功水上漂」　急奔水面11秒...網驚：武林高手

中方代表部分國家作共同發言　關注有國家散布虛假信息

刺警自盡男被稱「烈士」　港警怒譴責「民眾仍上街獻花致哀」

27歲公務員「一書封神」！3年入帳超4000萬　一路升官擬任副局職

上海、福建各增1台灣輸入確診　廈門近兩個月已發現30多例

港警搜索維他奶！龔俊、任嘉倫「中止合作」切割：堅決維護祖國

兩岸公益騎行　第9屆單車天使7月暑騎涼山

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

香港維他奶主任持刀刺警後自殺！內部公告「不幸逝世」遭網罵翻

西方緊咬人權爭議　陸外交部：反而讓優質棉花成為新疆重要名片

寶寶頭出來了！　地鐵站口民眾圍人牆搭「露天產房」幫接生

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜！小甜甜：我女兒就是你女兒…跟著泛淚

20秒影片曝！日本熱海土石流20人被沖走　消防員差點被吞噬

疫情壓不住！陳柏惟罷免案延期？　中選會7／16拍板

他在ATM「輸入電話號碼」　被警搶走手機「反質問」

陳聖平挨球吻後領4張老K　林家正貢獻全隊唯一1分

娃娃機等六大停業場所期盼納入紓困！　開放基層員工領4萬補助

賈永婕發文被酸：刷存在做形象！高EQ回應揭「堅持親送醫院內幕」

快訊／85歲嬤「昨天剛打莫德納」！今早陳屍家中

北宜彎道「保時捷對戰大貨車」　900萬跑車「噴胎」變廢鐵

婦接一通電話領125萬「送嫁妝」　警轟炸補腦：同手法騙2萬次

新冠確診男出院！剩50公尺到家　 倒地死在鄰居家門前

大陸熱門新聞

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

鑽樹洞被卡　男臉上笑容逐漸母湯

香港維他奶採購主任持刀刺警後自殺！內部公告

上海、福建各增1台灣輸入確診

27歲公務員「一書封神」！3年入帳超4000萬

龔俊、任嘉倫果斷「切割維他奶」！終止一切合作

共青團正妹馮琳7萬人前領頌獻辭 「從小美到大」生活照曝光

婚鬧玩過火　新郎1對10暴打失控友

中共黨慶　張韶涵唱《怒吼吧 黃河》

兩岸公益騎行　單車天使7月暑騎涼山

國小男童強吻高中女！　公然壓倒在地狂親

武統解決台？解密習演說

婚宴播「瘋狂連結片」綠帽新郎復仇

刺警自盡男被稱「烈士」　港警怒譴責

更多熱門

相關新聞

香港維他奶採購主任持刀刺警後自殺！內部公告

香港維他奶採購主任持刀刺警後自殺！內部公告

香港男子梁健輝昨晚持刀刺傷一名警員後自殺身亡，風波持續擴大。香港維他奶公司今天證實梁健輝是其採購主任，並稱他「不幸逝世」後，引發中國網友痛批為「支持恐怖分子」，怒喊抵制。

司法精神病院進度　蘇貞昌盼釐清問題愈快愈好

司法精神病院進度　蘇貞昌盼釐清問題愈快愈好

承翰爸抑鬱吐血不治　法務部長悲痛回應

承翰爸抑鬱吐血不治　法務部長悲痛回應

紐約深夜發生「刺警奪槍」案

紐約深夜發生「刺警奪槍」案

北市思覺失調個案8500人　議員憂成未爆彈

北市思覺失調個案8500人　議員憂成未爆彈

關鍵字：

刺警自插梁健輝

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒不能見男友！看護竟跟阿公借用一下

獨／台積電、郭董與賣方最新協議曝

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

劉寶傑吼：他不是在地的啦　林昶佐真實身分是「天龍人」

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

操作長榮期貨！護理師「1個月賺295萬」嗨翻

可口可樂復仇！C羅被移走

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

林昶佐被炸翻！他加碼嗆「柯文哲鬆開狗鍊」

賈永婕大女兒訂100個便當出大包！

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

鴻海、台積電、慈濟買BNT　關鍵就是他

海運水手「200萬爆翻2800萬」獲利下船！5教戰被推爆

老司機曝7位「實用女優」名單！廣大鄉民認同

更多

最夯影音

更多
騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎
環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面