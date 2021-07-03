刺警自盡男被稱「烈士」　港警怒譴責「民眾仍上街獻花致哀」

▲民眾到事發地獻花，被港警盤查。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港50歲男子梁健輝7月1日持刀刺傷一名香港警察，隨後又持刀自插左胸身亡，行為被港警認定為「孤狼式恐怖襲擊」。港警2日下午再表示，發現網路上有人稱梁健輝為「烈士」「勇者」，企圖浪漫化泯滅人性的冷血行徑，警方強烈譴責。

港警指出，警方留意到網上有人悼念企圖謀殺警察及後自殘導致身亡的男子（梁健輝），稱呼該名男子為「烈士」、「勇者」，並向其致敬，公然支持明目張膽的嚴重暴力違法行為，同時企圖浪漫化及英雄化兇徒泯滅人性的冷血行徑，並從中煽動仇恨，警方對此作出強烈譴責。

港警提到，根據目前調查所得，警方懷疑兇徒受到失實資訊及煽動性言論激化，繼而策動「孤狼式恐怖襲擊」，最後自殘導致身亡，「兇徒目無法紀，在公眾地方嚴重傷害警務人員，明顯是在挑戰法律，破壞社會安寧。」

▼有人在路邊放置了鮮花、卡片及蠟燭。（圖／路透社）



港警方強調，絕不容忍任何人為達目的而訴諸暴力，定必嚴正執法以保障公共安全及公共秩序。警方現正積極搜集情報，並加強巡邏各地點，包括昨晚事發現場，防止任何違法行為發生。

港警還說，根據《刑事罪行條例》第九及第十條，任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為即屬犯罪，一經定罪可被判處罰款五千元及監禁兩年；而違反《公安條例》下的「參與非法集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁五年。

此外，根據港媒《香港電台》報導，銅鑼灣事發地點周圍，2日出現不少手持白色鮮花的民眾，還有人在附近的天橋人擺放鮮花，疑似就是港警所指「悼念」梁健輝的人群。

報導還提到，部分手持鮮花的民眾遭到港警截查，甚至開罰，並有便衣警員破壞了擺放在地上的鮮花。

▼案發後，救護車到場。（圖／路透社）

