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新北石門國小附幼「線上故事桌」　把學習區搬回家遊戲親子樂

▲新北石門國小附幼「線上故事桌」 把學習區搬回家遊戲親子樂。（圖／新北市石門國小提供）

▲新北石門國小附幼「線上故事桌」，把學習區搬回家遊戲親子樂。（圖／新北市石門國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門國小附設幼兒園為了幫助孩子在停課期間也能夠學習不間斷，特別設計規劃了線上故事桌的活動，讓學習區裡的遊戲學習，也能夠延伸到每個孩子的家中，老師除了透過孩子們喜歡的繪本進行說故事，也提供了許多孩子在家中能夠創意說演故事的點子，鼓勵家長將幼兒說演故事的畫面記錄下來與大家線上分享。這項活動也受到幼兒園寶貝們的喜愛，許多家長們也都分享了孩子在家中說演故事的影片、照片、作品。

▲新北石門國小附幼「線上故事桌」 把學習區搬回家遊戲親子樂。（圖／新北市石門國小提供）

▲新北石門國小附幼老師自製的故事桌素材。

幼兒園主任凃宜婷表示，石門附幼的課程強調遊戲式學習，以遊戲方式激發幼兒探索探究的學習動機與熱情，在學習區的運作過程中，也會融入在地特色的課程活動。由於疫情影響，使得孩子們的許多計畫無法在學校完成，像是像是語文區的故事說演、建構區和積木區的電影拍攝劇本故事都還沒有完成，因此老師們分析幼兒的需求及能力，設計了故事桌的線上課程，希望能引發孩子與家長在家也能持續進行原有的學習計畫，幫助孩子的學習延伸到家中。

幼生曾苡芃的媽媽說，老師們真的很用心，每天都會關心孩子在家中的狀況，還設計了這樣的線上的課程，除了講故事給孩子聽之外，也實際示範給小孩和家長看，怎麼利用家裡隨手可得的素材跟玩具進行說演故事，讓家長又多學到了一招。

▲新北石門國小附幼「線上故事桌」 把學習區搬回家遊戲親子樂。（圖／新北市石門國小提供）

▲孩子自己錄製說故事影片。

鄭羽禾的阿公也說，雖然羽禾是幼幼班，但是她好喜歡上學，雖然因為停課沒有辦法到學校，但是因為老師用心的規劃這樣的線上課程，羽禾也非常認真地透過螢幕聽老師說故事，而且還一直要求要重複播放，大家都很期待之後還有下一堂課。

石門國小校長蔡清寬表示，因為疫情的緣故，幼兒園從5月1日直停課到期末，雖然沒有要求一定要進行線上課程，但老師非常主動進行幼生關懷，並設計了各式各樣的活動幫助幼兒學習不間斷。像是提供家長各式在家可以進行的活動、每日作息安排，這次也透過線上故事桌的操作，讓孩子可以透過螢幕看到老師，並繼續延續在教室的學習。後續老師鼓勵家長上線，讓親子在期末也能跟老師分享寶貝的生活及學習，統整全學期的學習。

▲新北石門國小附幼「線上故事桌」 把學習區搬回家遊戲親子樂。（圖／新北市石門國小提供）

▲家長和幼兒自編故事與製作道具。

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