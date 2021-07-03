環南市場疫情連環爆　林右昌批柯文哲：照著教科書很不專業

▲基隆市長林右昌關心長者施打疫苗情形。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（3日）一早前往仁愛區公所視察75歲（原住民65歲）以上長者施打疫苗情形，看到長者們都很開心地接受疫苗施打。對於台北市環南市場爆發疫情，林右昌則表示，市場是防疫重點，身為醫生市長不該用教科書來因應疫情。

基隆市政府在3、4日兩天針對全市75歲以上長者施打莫德納疫苗，加上民眾對於莫德納疫苗的接受度較高，因此全市七區共10處施打站都出現人潮。林右昌表示，市府這次針對75歲以上的長者再次進行集中施打，雖然原訂9點開打，不過8點10分有很多長者來排隊，所以市府提早在8點15分就開始施打，整個秩序都非常良好，阿公阿嬤們打到疫苗也都很開心。

▲長者對於莫德納疫苗的接受度較高。

有關環南市場事件，林右昌表示，他已經提醒過非常多次，傳統市場是很重要的防疫重點，不能讓市場變成破口，但很可惜之前柯市長輕忽市場的重要性。

林右昌表語重心長地說，教科書上沒有寫的東西太多了，如果照著教科書防疫或治理城市，這樣子很不專業，應變能力是不在教科書裡面的；面對疫情，應該要更用心、更深入，市場是防疫的重點，這一點是顯而易見的，即使不是醫師，大家也都知道。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

22歲男把超商當提款機搶2.4萬 穿名牌短T恤顯眼…還沒回到家被逮

快訊／妻急產送醫順利生產後染疫 夫入院陪產也無症狀確診

鞭炮塞嘴不成塞屁股點火引爆 基隆14惡煞暴力強押3男勒索

討欠薪談不攏爆5人鬥毆畫面曝 基隆鐵工廠老闆、前員工互告傷害