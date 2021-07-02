▲新北春季「包種茶」飄茶香，坪林農會推「立體茶包」量販包。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市坪林區為「包種茶之鄉」，是全台灣最大的包種茶產地，同時擁有位於水源保護區的優勢，出產著品質相當高的茶葉，而包種茶的特色就是入喉時散發出的淡雅「香氣」，與高山茶因培火過產生的渾厚滋味不同，今年的春季文山包種茶比賽茶6月5日上市，開發包種茶立體茶包量販包，消費滿2000元即享免運服務，讓大家宅在家也能安心品嚐產地直送的當季茶品。

農業局表示，為推廣「飲茶文化」讓大家以更便利的方式品嚐包種茶以及協助坪林茶農銷售，新北市政府農業局也輔導坪林區農會設置「包種茶立體茶袋加工機」，坪林區農會推出量販包組合，50入的包種茶立體茶包現在售價只要399元，「坪林區農會-台灣黃頁」商城也推出消費滿2000元免運的服務，將茶品直接宅配到府，安心防疫。

▲新北坪林農會推「立體茶包」量販包。

坪林區農會理事長陳文慶表示，在事事講求方便的現代，還得跟上潮流用茶包的方式來銷售，而且立體茶包的形式也改善了過去平面茶包不利於茶葉伸展的缺點，可以充分的將茶葉的香氣跟滋味釋放出來，味道完全不輸用專業茶具沖泡的茶湯，防疫期間多喝茶對身體好，也邀請大家品嚐我們的包種茶給農友支持。

農業局表示，透過輔導農會設置立體茶包加工機，除了多元利用坪林出產的整體茶葉，提高其附加價值，也為辛苦的茶農開啟了另一條銷售通路，而茶品的安全市府依然嚴格為消費者把關，當然好茶還需要全民支持，選購「新北好茶」品牌，在地茶品可洽坪林區農會電話：02-2665-7227或上坪林區農會「台灣黃頁商城」選購。

▲坪林農會專人操作「立體茶包」包種裝機。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

快訊／妻急產送醫順利生產後染疫 夫入院陪產也無症狀確診

鞭炮塞嘴不成塞屁股點火引爆 基隆14惡煞暴力強押3男勒索

討欠薪談不攏爆5人鬥毆畫面曝 基隆鐵工廠老闆、前員工互告傷害

萬人按讚！林右昌68字評柯P「夜市微解封」 基隆+0但我更盼台北+0