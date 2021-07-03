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快訊／新北昨日快篩4333人　具北農環南接觸史316人結果出爐

 記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增80例COVID-19確定病例，分別為76例本土及4例境外移入；另確診個案中新增10例死亡。針對近日快篩站結果，新北市長侯友宜說明，2日共有4333人篩檢，其中有316人自述有北農、環南接觸史，1例陽性，最新陽性率為0.8%。

今日新增24例中，板橋6例，三重、土城、新莊皆為3例，蘆洲、中和各為2例，永和、新店、樹林各1例，79%為北農環南傳播鏈。

面對確診人數下降，侯友宜多次強調，新北市的廣篩措施不會間斷，畢竟仍有不少黑數存在，更在社區中成為隱性傳播鏈。他表示，對於疫情的趨緩要持有謙卑的心，即使陽性率首次出現0％，讓大家看到一線曙光，一定要讓民眾回到以往的生活，但這是一場長期作戰，「一天的零，不會代表永遠的零」 ，面對疫情，必須更謙卑，更提高警覺。

指揮中心稍早表示，今日新增之76例本土病例(其中14例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為 31例男性、45例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月2日。個案分布以臺北市48例最多，其次為新北市24例、桃園市3例，新竹市1例；其中55例為已知感染源、21例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增10例死亡個案，為5例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月21日至6月30日，確診日介於5月29日至7月2日，死亡日介於6月26日至7月2日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月1日累計公布13, 654位確診個案中，已有10,551人解除隔離，解隔離人數達確診人數77.3%。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入中，案15059為本國籍10多歲男性，6月30日自英國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月1日出現發燒、頭痛、全身倦怠、咳嗽等症狀，由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診，接觸者匡列中。案15063為本國籍20多歲男性，6月18日自日本返臺。

案15079為本國籍60多歲女性，6月18日自美國返臺，2人皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月2日進行期滿前採檢，於今日確診。2人在臺期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。案15094為本國籍50多歲男性，6月25日自柬埔寨返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月1日由衛生單位安排轉換檢疫旅館，7月2日進行專案採檢，於今日確診(Ct值37，IgG、IgM均為陽性)，目前接觸者匡列中。

▲侯友宜召開應變會議。（圖／新北市府提供）

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