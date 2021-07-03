清茶館不顧法令「偷營業」　警拉開鐵門見5男客消費全送辦

記者郭世賢／基隆報導

新冠肺炎三級警戒延長至7月12日，基隆市一家清茶館2日上午11時點多巡邏員警把鐵門開啟，發現有5名客人正在店內消費，當場查獲該清茶館違規營業，警方依違反《傳染病防治法》開立通知單，移請市政府裁處並命立即停止營業。

▲基隆清茶館不顧法令「偷營業」，警拉開鐵門見5男客消費被逮。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市政府宣布八大特種行業停業，近來確診數下降，疫情雖趨緩，仍尚未解封降級，大多數業者皆配合政府政策拉下鐵門配合停業，基隆已有業者等不及營業。基隆警第一分局忠二路派出所於2日11點多巡邏時，發現一家應停止營業之清茶館心存僥倖違規營業。

基隆警第一分局忠二路派出所所長簡宏雄說，員警執行巡邏勤務，巡經自來街發現有應停止營業埸所鐵門開啟，立即上前查看，發現有5名客人於店內消費，當場查獲該清茶館違規營業，警方現場開立違反《傳染病防治法》通知單，移請市政府裁處並命其立即停止營業。

基隆警方呼籲業者防疫期間應遵守相關防疫政策並落實停業規定，共同防堵疫情；特定場所未依規定停業者，也將依法開罰6萬至30萬元，若有惡性違規一律從重處分，必要時斷水斷電，請業者切勿心存僥倖以身試法。

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