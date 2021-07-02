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金山高中送材料到學童家玩創客　五股國中自造課桌椅酒精噴霧

▲金山高中送材料到學童家玩創客 五股國中親子自造課桌椅酒精噴霧。（圖／新北市金山高中提供）

▲金山高中送材料到學童家玩創客，吳建璿主任線上示範創客課程。（圖／新北市金山高中提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應疫情各校停課不停學，防疫宅在家期間，開啟了師生創客魂的想像力及創造力，新北市金山高中科技中心開發雷雕材料包與金山國小聯手合作上實作課程，五股國中親子運用廢棄課桌椅聯手自造腳踏式酒精噴霧機，盡情發揮「新北線上創客123」，1個好點子、2個好友線上討論、線上分享給3個好友的創客精神。

金山高中校長賴來展表示，原先規劃偏鄉及非山非市學校整合計畫，辦理小漾Maker號巡迴課程，近期因應疫情取消，於是轉化模式與金山國小社群教師聯手發想創新點子，設計「雷雕材料包-投石問路」創客材料包，並寄送給金山國小師生，讓國小生體驗國中科技課程。

金山高中吳建璿主任以線上教學說明學科理論及原理，透過視訊鏡頭示範拆解組裝材料。學生嘗試不同的投石器機構方式，自行發想創意組裝，以橡皮筋增加發射彈力大小，彈出距離就不一樣，在線上遠端教學展現科技創客達人的無限潛力。

▲金山高中送材料到學童家玩創客 五股國中親子自造課桌椅酒精噴霧。（圖／新北市金山高中提供）

▲親子自造課桌椅酒精噴霧。

金山國小學生郭瑋辰表示，這一次上課，我們學到使用一塊木板就可以做出一台投石車，不需要用到橡皮筋，很酷。鍾禾羽同學則分享，原來透過鉸鏈結構可以讓我以為只能直的木板變彎曲，這一堂課很好玩，謝謝老師們。

五股國中校長楊尚青指出，校園出現一座用廢棄課桌椅手工打造的腳踏式酒精噴霧，很古樸、充滿創意和童趣，是防疫期間學生宅在家激發出來的創意。陳怡安同學從七年級就很有創客熱忱，在爸爸薰陶下輕鬆使用鋸刀、螺絲起子、焊接電線，看到父女能夠共同創作把成品回饋學校和社區，為防疫貢獻心力覺得別具意義。

陳怡安同學表示，酒精感應器很花錢，所以跟爸爸突發奇想利用廢棄課桌椅，運用基礎木工技巧、槓桿及連桿原理來設計，從一開始的手按方式改良成腳踏式酒精噴，做了3個送給學校、附近的便利商店及自家使用，看到作品受到肯定並方便大家使用，覺得很有成就感。

▲金山高中送材料到學童家玩創客 五股國中親子自造課桌椅酒精噴霧。（圖／新北市金山高中提供）

▲校園出現一座用廢棄課桌椅手工打造的腳踏式酒精噴霧，很古樸、充滿創意和童趣。

爸爸陳志銘表示，這幾年到五股國中、小擔任創客社團老師，和同學們完成大型電流急急棒、以老人電動車改裝五股國小百年校慶創客火車、利用電子斷電控制在園遊會大受歡迎的猴子抓抓樂等作品。「每次看到想法能透過手作實現，尤其這次和女兒共同完成環保腳踏式酒精噴霧，真的很開心。」

教育局長張明文表示，新北以共創共享的精神積極經營創客社群，由下而上的力量，給予孩子實作發揮空間，整合各校資源推動創客教育，鼓勵師生察覺生活上的問題發揮想像力，為生活帶來更多令人驚喜的創意火花。

▲金山高中送材料到學童家玩創客 五股國中親子自造課桌椅酒精噴霧。（圖／新北市金山高中提供）

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