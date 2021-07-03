北農、環南市場「檢體定序中」　羅一鈞：應該都是英國變異株

▲環南市場啟動採檢專案，衛福部長陳時中前往視察。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

防堵環南市場疫情擴大，指揮中心與北市設立聯合前進指揮所，北榮採檢團隊今（3）日早也至北農第一果菜市場執行採檢任務，預計傍晚會交出報告。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前病毒基因定序還在執行中，雖然結果還沒出來，但從過去新北家禽市場來看，應該還是英國變異株，不需要特別擔心雙北有Delta病毒。

中央流行疫情指揮中心下午在記者會上公佈，環南市場確診個案相關接觸者一共183人，正在進行匡列、居家隔離，也全都安排採檢中。

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環南市場昨確認41名確診，扣除1名舊案，其餘40人進行相關疫調已經完成，總計匡列接觸者183人，正在進行相關匡列與隔離。

陳時中也公布北市三大批發市場大規模採檢結果，總計確診超過200人，其中環南市場最多有111人，接折是第一市場確診88名、第二市場21名，主要是分別分布在新北跟台北，總數大概一半一半，在兩個市場裡面居住的人都是多的。

有媒體好奇環南市場基因定序結果，是否可能感染Delta病毒？羅一鈞表示，北農與環南市場檢體現在正在做定序，但目前看到雙北都是英國變異株，雖然結果還沒出來，但從新北家禽市場檢驗結果，以及流行病學來看，還不需要特別擔心有delta病毒。