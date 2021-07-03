接種莫德納11大常見副作用曝！發燒48小時↑＋呼吸困難速就醫

▲莫德納疫苗接種後注意事項。（圖／指揮中心提供，下同）※點圖放大

記者張乃文／台北報導

台灣近期開打莫德納疫苗，指揮中心透過V-Watch統計相關副作用數據，其中仿單所列不良反應中，極常見症狀包括接種部位疼痛、腫脹、疲倦及頭痛等。指揮中心發言人莊人祥說明，接種後應留觀且自我觀察一段時間；若返家後持續發燒超過48小時且有嚴重過敏、呼吸困難等不適症狀應盡速就醫，同時告知疫苗接種史。

莊人祥表示，在莫德納疫苗仿單所列的不良反應中，極常見，也就是發生機率大於10分之1，包含接種部位疼痛、腫脹、疲倦及發燒等；另外常見部份為百分之1以上，10分之一以下，有接種部位紅斑、蕁麻疹和泛紅；不常見為接種部位搔癢，至於罕見則屬顏面神經麻痺、臉部腫脹；仿單上目前仍不清楚發生率部分是立即過敏性反應。

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▲指揮中心公布以Taiwan V-Watch追蹤疫苗施打後症狀數據。（圖／指揮中心提供，點圖可放大，下同）

莊人祥建議，根據仿單，接種後要留觀15分鐘，且自我觀察15分鐘；並提醒，曾因接種疫苗或任何注射治療後，發生急性過敏反應者，至少留觀30分鐘。而接種後持續發燒超過48小時，甚至有嚴重過敏反應，如：呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速或全身紅疹等不適症狀，應盡速就醫。

根據各國疫苗上市後的安全監測報告中，有極少數年輕族群出現心肌炎的不良反應事件，症狀有胸痛、喘等，莊人祥指出，應立即就醫，並告知醫師有疫苗接種史。

有新廠牌疫苗進入國內後，指揮中心採用V-Watch追蹤，截至目前為止，AZ與莫德納已追蹤5萬5894人，其中以女性占6成為最多，年齡部分18-49歲占7成6。而女性施打莫德納約7成，AZ則不到5成。

比較AZ、莫德納注射後出現症狀的差異，莊人祥說，AZ前10大仍以注射部位疼痛為主，占超過5成5，接著是疲倦、肌肉痛，發燒部分則是第一、第二天較多，約為20多%，後續情況則有好轉。另外，其他國家分析，AZ第二劑副作用較少，V-Watch所顯示情況也類似。

依國外經驗mRNA第一劑副作用較少，第二劑副作用比較高，但因國內目前仍未有第二劑的追蹤資料。莊人祥總結，接種後第一天發燒，AZ第一劑有26.9%、第二劑則3%；莫德納第一劑有3.1%，未來也會持續針對莫德納第二劑追蹤副作用。主要副作用是以注射部位疼痛、肌肉痛或疲倦等為常見症狀，通常接種7天內，大多數的已知常見症狀就會趨緩。

莊人祥指出，AZ第二劑接種後，7日內常見不良反應發生比率，低於第一劑接種。但無論廠牌劑次，接種後三天內有局部或全身不適情形，18-49歲發生率有高於50-64歲或65歲以上趨勢。