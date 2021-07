傳中資25億收購英國最大晶片製造商！　議員憂：經濟國安重大危機

▲中國安世半導體準備在以6300萬英鎊收購英國最大晶片製造商NWF。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

晶片供應鍊成為中美雙方科技戰的焦點,有匿名消息指出,中國安世半導體準備在下星期以6300萬英鎊(約台幣25億元)的價格,收購英國最大晶片製造商Newport Wafer Fab,這也讓英國議員擔心,若是英國晶片廠遭中國收購,可能會引發重大的經濟和國安危機。

匿名消息人士向CNBC透露,由中國聞泰科技100%控股的荷蘭安世半導體(Nexperia)可能會在5日或6日宣布,將以6300萬英鎊的價格,收購英國最大晶片製造商Newport Wafer Fab(NWF)。英國外交事務專責委員會暨中國研究小組主席圖根哈特(Tom Tugendhat)坦言,他對此收購案感到非常擔憂,「在我看來,這代表著重大的經濟和國家安全問題。」

