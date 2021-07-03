染疫致死率高得離奇！指揮中心這樣解釋　他「越想越不對勁」

▲中央疫情指揮中心曾解釋為何台灣染疫死亡率居高不下，但有網友點出質疑引發熱烈討論。（圖／指揮中心提供）

記者張鈜閔／綜合報導

台灣新冠肺炎染疫致死率居高不下，有網友質疑指揮中心的解釋點出這項「盲點」，引發鄉民熱議。

台灣自三級警戒後雖確診數緩步下降，但死亡人數卻始終在10幾至20例中排迴，疫情指揮中心解釋指出，各國疫情爆發初期都是死亡率最高的時候，過了幾個月後才會慢慢下降，但有網友對於這項說法「越想越不對勁」，他在PTT八卦板發文指出，其他國家疫情剛爆發時死亡率會這麼高，是因為「確診人數暴增導致醫療量能崩潰」，甚至出現老人被放棄急救，讓給年輕人的新聞，但「台灣的醫療量能從未崩潰過啊！」

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該網友表示，台灣的醫療體性評比已經連續幾年世界第一，醫療技術也是世界數一數二，竟然還有這麼高的致死率「太過離奇了」，他也舉日本為例，日本老人人口比例高，但也沒出現這麼高的致死率，台灣目前本土累積13626例，累積668人死亡，致死率高達4.9%，老年人占了9成以上。

針對台灣的高致死率，網友整理出三個可能性，「一.因為無症狀的沒有篩檢，導致確診數字分母拉低，致死率變高」、「二.台灣的健保太好，一堆原本在國外就會死的人靠著健保續命，老人本身體質太差，有慢性病的比例比其他國家高很多，一確診就GG了」、「三.台灣確診年齡分佈老人比例比國外高，所以提高了致死率」，引發網友熱議。

文章引發熱烈討論，有網友認為「疫情爆發初期，高風險者就是容易重症死亡」、「台灣生活密度高，所以曝露風險可能會較高」、「只剩一個解釋 就是確診黑數不明」、「只能先降確診人數 死亡沒辦法控制」、「台灣的確很多慢性病老人是靠健保續命的」、「沒有篩到一堆隱藏的 說不定你也中過」、「歐美是一堆年輕人不戴口罩中中的」、「台灣慢性病的存活率高」。

▼台灣染疫致死率列10國第一、疫苗接種最低。（圖／翻攝自Facebook／陳建仁）

▼重點國家致死率比較。（圖／指揮中心提供）