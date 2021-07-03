中共黨慶「合唱正妹」爆紅！現年19歲「還有個雙胞胎姊姊」

▲合唱隊伍第一排最左邊的少女受到網友關注。



記者蔡紹堅／綜合報導

中共7月1日舉辦慶祝建黨100週年大會，參加大合唱的一名少女因為外表亮麗，被許多網友注意到。根據陸媒報導，該名少女名為盧芃嘉，現年19歲，是中國傳媒大學音樂與錄音藝術學院的大二學生，對於能出現在直播並受到關注，感到「激動又開心」。

▼盧芃嘉是中國傳媒大學二年級學生。（圖／翻攝微博）



盧芃嘉透露，她能入選合唱方陣，是經過了多次考核才確定，這次表演印象最深刻的是說天安門合練，第一次看到儀仗隊時，感受到強烈的視覺衝擊與心靈震撼，「看到他們的狀態也迅速把我帶入到情境中去，提醒自己時刻以飽滿的狀態演唱。」

整個訓練持續了四個月左右，剛開始是在學校排練，歌曲熟悉之後就開始五校合排，每次的訓練過程中都有專業老師指導，接著是3000 人一起排練，最後和軍樂團一起演練一遍，在天安門廣場整體彩排有兩次。

盧芃嘉還有一個雙胞胎姊姊曹芃崢，兩人曾一起在長沙麓山國際實驗學校求學6年，其間，她們一起參加過長沙市「三獨」比賽等賽事，還得過獎。兩人還是學校街舞社團的社長和副社長，中學期間一同組織參與了很多校園文藝活動，2019 年，妹妹盧芃嘉考入了中國傳媒大學。

▼盧芃嘉（左）與雙胞胎姊姊曹芃崢。（圖／翻攝微博）

