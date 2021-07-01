CNN盤點中共10大時刻　天安門上榜！習近平首要確保中共持續強大

▲中國共產黨成立100周年慶祝大會在北京天安門廣場地區舉行。（圖／記者陳政錄攝）

記者詹雅婷／綜合報導

中共百年黨慶1日上午登場，美國有線電視新聞網（CNN）列舉中國共產黨百年十大關鍵時刻，除了1921年創黨、1934年長征，也包括大躍進、天安門等敏感事件。文中形容，現任中國國家主席習近平是中華人民共和國成立以來最有權勢的領導人之一，首要任務無疑是確保中共強大到足以統治另一個世紀。

該篇文章以1921年創黨為開頭，點出在當年7月23日這天，中國共產黨第一次全國代表大會在上海法租界秘密召開，黨員約僅50人；BBC報導指，在這場會議中，陳獨秀被選為中共中央局書記。

到了1934年，共產黨與當時的國民黨發生衝突後撤退，由毛澤東帶領翻越18座山、24條河，最終帶著7500人抵達目的地陝西省延安；這段過程被稱為「長征」，而這也穩固毛澤東的領導地位。

▲長征奠定毛澤東的領導地位。（圖／記者曾俊豪攝）

共產黨接著在1949年成立中華人民共和國（PRC），毛澤東則在1958年推動「大躍進」（The Great Leap Forward），但此一決策帶來災難般的結局，導致大規模嚴重飢荒，外界估計死亡人數高達3000萬人，中共最終則把此一狀況歸為自然災害。

大躍進的失敗削弱毛澤東的影響力，為了挽回頹勢，於1966年發起「文化大革命」對抗對手，但最終引發另場災難，混亂狀況隨著1976年毛澤東逝世結束。外界估算，這段期間的死亡人數上看百萬人。

中共1979年改革開放，1989年發生天安門屠殺事件（The Tiananmen Square massacre），就在6月4日這天，中國軍隊把槍口對準人民，官方統計的死亡數字為241人，但許多人權組織認為真實數據遠高於此。

▲2012年，習近平上任中國國家主席。（圖／達志影像／美聯社）

到了2001年，中國經濟成長快速，成為世界貿易組織（WTO）一員，並於2008年舉辦北京奧運，以世界強國姿態登上國際舞台。2012年，習近平上任中國國家主席一職。

CNN形容，習近平是中華人民共和國成立以來最有權勢的領導人之一，其坐擁的頭銜是繼毛澤東以來最多，不僅僅是黨、國家、軍隊負責人，也身兼許多委員會負責人，包括國家安全、經濟改革等各方面都是他負責的範圍。

文中提到，在習近平領導之下，中共比以往任何時刻擁有更大的地緣政治影響力及經濟實力，但卻也付出相對代價，包括自由主義思想等，「對習近平來說，他的首要任務無疑是確保中共強大到足以統治另一個世紀，而他將親身指導這項任務多長時間，仍有待觀察。」

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