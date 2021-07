中共百年黨慶　馬斯克留言：中國經濟令人讚嘆「鼓勵大家都去看」

▲馬斯克在微博分享《新華社》報導。(圖/翻攝微博)



記者蔡紹堅/綜合報導

中共7月1日慶祝建黨100周年,中共總書記習近平在天安門上宣告「中國實現了第一個百年奮鬥目標」。特斯拉(Elon Musk)創辦人馬斯克在看見大陸官媒《新華社》對此的報導後,隨即於個人推特、微博上表示,「中國取得的經濟繁榮令人讚嘆,我鼓勵大家都親自去看看。」

馬斯克首先是在《新華社》英文推特的下方留言,內容為,「The economic prosperity that China has achieved is truly amazing, especially in infrastructure! I encourage people to visit and see for themselves.」

接著,他又在個人微博上直接貼出該篇報導,並新增了中文內容,「中國取得的經濟繁榮確實令人讚嘆,尤其是在基礎設施方面!我鼓勵大家都親自去看看。」

▼中共百年黨慶在天安門廣場舉行,習近平登上城樓演講。(圖/翻攝CCTV)



馬斯克的發言很快在網路上引起大量關注,但兩個平台上的反應卻有很大的不同。推特上的網友很多都提出質疑,認為中國的的經濟成長成績雖然耀眼,但同時也造成了許多社會問題,且對其他國家來說是巨大威脅。

微博上的網友則大多是讚揚,稱呼馬斯克為「老黨員」,要他到火星成立「黨支部」,但也有人要馬斯克先把特斯拉電動車的安全問題「處理好」,不用急著「哄」大陸網友開心。

中共總書記7月1日上午在黨慶活動上表示,經過全黨全國各族人民持續奮鬥,我們實現了第一個百年奮鬥目標,在中華大地上全面建成了小康社會,歷史性地解決了絕對貧困問題,正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進,「這是中華民族的偉大光榮!這是中國人民的偉大光榮!這是中國共產黨的偉大光榮!」

▼馬斯克在推特上的留言。(圖/翻攝推特)