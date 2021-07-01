　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中共百年黨慶　馬斯克留言：中國經濟令人讚嘆「鼓勵大家都去看」

▲▼中共百年黨慶　馬斯克留言：中國經濟令人讚嘆「鼓勵大家都去看」。（圖／翻攝微博、推特）

▲馬斯克在微博分享《新華社》報導。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共7月1日慶祝建黨100周年，中共總書記習近平在天安門上宣告「中國實現了第一個百年奮鬥目標」。特斯拉（Elon Musk）創辦人馬斯克在看見大陸官媒《新華社》對此的報導後，隨即於個人推特、微博上表示，「中國取得的經濟繁榮令人讚嘆，我鼓勵大家都親自去看看。」

馬斯克首先是在《新華社》英文推特的下方留言，內容為，「The economic prosperity that China has achieved is truly amazing, especially in infrastructure! I encourage people to visit and see for themselves.」

接著，他又在個人微博上直接貼出該篇報導，並新增了中文內容，「中國取得的經濟繁榮確實令人讚嘆，尤其是在基礎設施方面！我鼓勵大家都親自去看看。」

▼中共百年黨慶在天安門廣場舉行，習近平登上城樓演講。（圖／翻攝CCTV）

▲▼中共百年黨慶舉行。（圖／翻攝CCTV）

馬斯克的發言很快在網路上引起大量關注，但兩個平台上的反應卻有很大的不同。推特上的網友很多都提出質疑，認為中國的的經濟成長成績雖然耀眼，但同時也造成了許多社會問題，且對其他國家來說是巨大威脅。

微博上的網友則大多是讚揚，稱呼馬斯克為「老黨員」，要他到火星成立「黨支部」，但也有人要馬斯克先把特斯拉電動車的安全問題「處理好」，不用急著「哄」大陸網友開心。

中共總書記7月1日上午在黨慶活動上表示，經過全黨全國各族人民持續奮鬥，我們實現了第一個百年奮鬥目標，在中華大地上全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題，正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進，「這是中華民族的偉大光榮！這是中國人民的偉大光榮！這是中國共產黨的偉大光榮！」

▼馬斯克在推特上的留言。（圖／翻攝推特）

▲▼中共百年黨慶　馬斯克留言：中國經濟令人讚嘆「鼓勵大家都去看」。（圖／翻攝微博、推特）

ET快訊
慈濟獲准採購500萬劑BNT！　陳時中曝最新進度
250萬劑莫德納疫苗今配送全台！陳時中再表謝意：美國是非常好
明起入境全篩！　機場一、二航廈「各設5個採檢站」
712微解封還是降級？　陳時中回應了
好心肝特權疫苗LINE截圖曝光！　許金川傳訊給黃珊珊
傳道士返台檢疫4天命喪火窟！女兒還原通話內容：爸在房間昏迷5
明起入境全篩「基本要採3次」　隔離檢疫期間加做家用快篩
雙北+38下降了！「高雄再+2」14縣市0確診　本土確診地圖
準金曲歌后突高燒39度！　「上吐下瀉＋頭痛」憂確診...病況
果農夫婦看病路徑曝光！　和Delta確診者相鄰診間
路透前總編諷台灣在野黨「大腦放屁」　她：丟臉！別當聲量乞丐
明起入境全面普篩！陳時中公布「3大規定」：陽性要做基因定序
快訊／今增13死！70多歲男三採陰轉陽　確診近1個月往生
今增47例本土「新北20例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／今增47例本土！連一週單日兩位數　另增13死
LIVE／712全國降級或微解封？　陳時中最新說明
蘇貞昌宣布：入境一律集中隔離、PCR檢測

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

100萬粉網紅洩密「小米新機」！被判賠432萬　PO公開信道歉

汪汪搶路人滑板「雙腿站立」滑動　女主人崩潰：還給別人嘛！

中共百年黨慶　馬斯克留言：中國經濟令人讚嘆「鼓勵大家都去看」

95歲江澤民缺席黨慶「有國歌保留位」　趙春山：習已握權歷史翻篇

陸國安部解密73年前「聽風者」工作報表　最後只來得及發「再見」

伴娘慘遭多男「當眾撲倒拔腿毛」！險走光畫面曝　親友一旁大笑

香港慶主權移交24周年　護旗隊首次以「中式步操」進場

習近平七一講稿逾7300字！ 　超1小時演說提26次「復興」

15架殲-20空中視角曝光　大雁隊形三梯次飛越天安門廣場

中共七一慶典前夕　香港特首官邸遭人丟汽油彈

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

四葉草版《熱愛105°C的你》甜到蛀牙！　翻唱《晴天》《大城小愛》聽完直接戀愛了❤

那對夫妻流產2年報喜迎二胎「相擁痛哭」　預產期「太玄了」！Kim：他就是2年前的這天走的...

100萬粉網紅洩密「小米新機」！被判賠432萬　PO公開信道歉

汪汪搶路人滑板「雙腿站立」滑動　女主人崩潰：還給別人嘛！

中共百年黨慶　馬斯克留言：中國經濟令人讚嘆「鼓勵大家都去看」

95歲江澤民缺席黨慶「有國歌保留位」　趙春山：習已握權歷史翻篇

陸國安部解密73年前「聽風者」工作報表　最後只來得及發「再見」

伴娘慘遭多男「當眾撲倒拔腿毛」！險走光畫面曝　親友一旁大笑

香港慶主權移交24周年　護旗隊首次以「中式步操」進場

習近平七一講稿逾7300字！ 　超1小時演說提26次「復興」

15架殲-20空中視角曝光　大雁隊形三梯次飛越天安門廣場

中共七一慶典前夕　香港特首官邸遭人丟汽油彈

瘋網購！「尖石水蜜桃」一上架賣千箱　雄獅公布平台熱銷排行榜

LIVE／新北＋20例「入境全面普篩獲採納」　侯友宜最新說明

慈濟獲准採購500萬劑BNT！　陳時中：不會行政院一宣布就有進度

竹北市代喊「普發1萬」2立委聲援　「建設無法停擺」遭否決

每到月底總吃土！　這4生肖要「藏錢」才能財富自由

泰迪效力墨西哥奧運代表隊　統一獅放行將找第四位洋投

全國刺網漁具實名制上路！新北超前部署逾2年　違者最高罰15萬

福和客運1551路線8／1要掰了　公路總局急找業者代駛：營運不中斷

100萬粉網紅洩密「小米新機」！被判賠432萬　PO公開信道歉

靜待美國就業數據將公布　市場買盤觀望金價小幅上漲

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

大陸熱門新聞

中共百年黨慶　習近平：解決台灣問題是中共歷史任務

4妻兒被保母活活燒死！丈夫秒交新歡再婚生女

中共黨慶祭蘋果禁令　北京多路封閉

伴娘慘遭多男當眾撲倒玩樂！險走光畫面曝

中共黨慶　習近平：實現了第一個百年奮鬥目標！

彰顯抗疫　中共黨慶7萬人不戴口罩

9歲爆紅！最美童星「奧運假唱」　13年後長這樣…近照曝光

中共百年黨慶今登場　習將發表重要講話

陸黨慶管制蘋果設備　所有人脫口罩

中共黨慶　張韶涵唱《怒吼吧 黃河》

中共百年黨慶「江澤民未出席」

警告西方壓迫　習：在鋼鐵長城面前碰得頭破血流

中共建黨100周年　殲-20戰機飛越天安門上空

中共迎百年黨慶　連戰賀電「盼兩岸和平發展」

更多熱門

相關新聞

江澤民缺席中共黨慶　趙春山：習大權已握

江澤民缺席中共黨慶　趙春山：習大權已握

中共今（1日）舉辦建黨百年慶祝活動在北京天安門廣場舉行，除了中共總書記習近平、中國國務院總理李克強等現任政治局常委外，前任領導人當中，只有前總書記胡錦濤出席慶祝活動，前總書記江澤民、前總理朱鎔基未有現身。接受《ETtoday新聞雲》訪問多位兩岸學者分析，95歲江澤民未現身黨慶，中共方面應該是優先考量身體久坐等因素，沒有誰跟誰不合問題。「習權位已鞏固，過去歷史紛爭早已翻篇。」

中共黨慶提「解決台灣問題」　陸委會回應

中共黨慶提「解決台灣問題」　陸委會回應

習近平七一講稿逾7300字！　26次提「復興」

習近平七一講稿逾7300字！　26次提「復興」

CNN盤點中共10大時刻　天安門上榜

CNN盤點中共10大時刻　天安門上榜

中共百年黨慶　習近平：解決台灣問題是中共歷史任務

中共百年黨慶　習近平：解決台灣問題是中共歷史任務

關鍵字：

中共百年黨慶百年黨慶中共建黨百年習近平七一勳章馬斯克

讀者迴響

熱門新聞

彰化33歲消防殉職！陳屍防疫旅館浴缸

「3036年未來人」預告！世界將面臨恐怖大停電

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

謝承均陪曾莞婷身邊20年！鬆口「兩人真正關係」

藍心湄防疫在家追劇「被抓包看盜版」！

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

三上悠亞拍6年AV「男優當場放屁」留陰影

蜂蜜過期7年發黑能吃嗎？蜂農這樣說

「餅乾鞋」經營不善宣佈走入歷史

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

古天樂捐建大陸小學「10年後變廢墟」

台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

小米手環6買一送一今9：30開搶！5大通路曝光

李婉鈺戀男星7年　爆因「床下劈腿鐵證」分手

快訊／今增47例本土、13死

更多

最夯影音

更多
吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」
王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面