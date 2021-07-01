中共建黨百年　朱立倫：兩岸立場「求同尊異」

▲中共建黨百年，朱立倫談兩岸發展再度提出「求同尊異」主張。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨前主席、前桃園縣長朱立倫今日到桃園市龜山區亞慶聯合物流捐贈防疫物資給「新北市汽車貨運商業同業公會」，期增強物流業者在疫期的防護力。針對7月1日是中國共產黨建黨百年，國民黨有中常委提議發賀電，但是國民黨說法是「無前例」？朱立倫受訪表示，做為一個百年歷史政黨，當然應該要有它的正式談話。

▲朱立倫捐贈防疫物資給「桃園汽車貨運商業同業公會」。（圖／朱立倫辦公室提供）

至於，兩岸未來發展？朱立倫認為，對於所有這一代年輕朋友來講，我們最強調的就是希望兩岸能夠尊重、友善、包容，這是民主社會大家的希望，對岸中國大陸，我們也希望它是一個富而有禮的社會，而且是一個強而仁義的國家，更是一個多元包容的民族。

因此，希望兩岸能夠求同尊異，不能只是求同，而是相互尊重，任何擴大衝突，製造矛盾都是不必要的，尤其兩岸對於新的的一個世代，大家能夠相互瞭解，我們這邊要「知中」要懂大陸，同樣的對岸應該要「知台」，要懂我們臺灣下一代的想法，只有相互尊重，相互瞭解，才能夠有和平的未來。

朱立倫曾於2015年5月4日以國民黨主席身份，在北京人民大會堂與中共中央總書記習近平見面，當時朱立倫對於兩岸立場主張就是「求同尊異」。

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