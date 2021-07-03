長期新冠「恐怖後遺症」關鍵找到了！　研究曝：病毒改變血球大小

▲ 德國街頭社交距離標語。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒至今在全球造成1.8億人染疫，儘管有1.6億人已經痊癒，仍有部分患者出現「新冠長期症狀」（Long COVID），必須與後遺症共存。德國最新研究指出，新冠病毒引起的血球變化可能是導致長期症狀的關鍵，6月發表於《生物物理雜誌》（Biophysical Journal）。

《每日郵報》2日報導，德國馬克斯普朗物理與醫藥中心（Max Planck Center for Physics and Medicine）科學家進行55人小型研究發現，呼吸問題、疲倦與頭痛等長期患者主要症狀的根源為氧氣流動受阻。

科學家取得17名急性確診患者、14名痊癒者及24名健康者血液樣本，發現確診及痊癒者體內攜帶氧氣與營養的紅血球大小與形狀都與健康者存在顯著差異，容易導致血液凝結，使氧氣更難進入全身。此外，確診者白血球大小與形狀也出現變化，而白血球是免疫系統的關鍵。

研究人員認為，新冠病毒對紅血球與白血球帶來損害，改變其大小與硬度，使其更難在全身獲得氧氣與營養。這種變化可能持續數月，也許正是長期患者受苦的原因，也可能是導致病情較重的患者出現血栓或器官損傷的原因。

新冠長期症狀指確診後維持逾一個月的症狀總稱，已知資訊甚少。根據英國國家統計局數據，該國截至5月有近100萬人為長期患者，症狀持續4周以上，38.5萬人的症狀自去年夏天持續至今。

新冠長期症狀包括器官衰竭、疲倦、呼吸急促、掉髮及腦霧（brain fog）等，其中以疲倦最為常見，約有53.5萬人受到影響，其次為呼吸急促的39.7萬人及肌肉疼痛的30.9萬人。2/3患者都表示，長期症狀對日常生活帶來困難。

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