防疫應變措施出爐！陳時中曝市場專案問題：忽略管理「這些人」

▲指揮中心召開記者會。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

台北市環南市場爆發群聚感染，指揮中心今日公布各行業防疫管理應變措施，包括五項積極預防作為、四項即時應變作為。指揮中心指揮官陳時中坦言，這次爆發市場群聚案件，也看出市場專案有問題，以往只針對有交易行為者管理，周邊相關人員的控管不夠完整，導致群聚後阻隔病毒的速度不夠快。

指揮中心公布各行業防疫管理應變措施，積極預防作為包括人員健康管理、人流管制措施、落實人員衛生行為、個人防護裝備建議、環境清潔消毒。

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即時應變作為包括重新盤點場域相關活動人員並完成造冊、經衛生主管單位匡列為密切接觸之人員，應進行採檢及落實居家隔離、經衛生主管單位匡列為高風險之區域，應加強清潔消毒、加強非密切接觸者之造冊列管人員之健康監測，高風險區域之人員應定期採檢。

▲各行業防疫管理應變措施。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，這次爆發環南市場群聚感染，也看出市場專案的問題，過去針對都只市場中有交易行動的人員管理，忽略周邊相關人員，導致造冊不夠完整，因此應重新盤點，萬一有疫情爆發才能及時召回採檢。

陳時中表示，衛生單位的行動很重要，但在染疫後到衛生單位介入，中間會有空窗期，這期間自我保護、保護他人的行動就非常重要，民眾應知道如何照顧確診家人，或自己確診後要如何避免傳染他人，近日都會再加強宣導。