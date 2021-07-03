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投資以太幣1：1回收！日進萬元＋分紅　她做發財夢被驚醒　

▲高雄市一名42歲的陳姓婦人被人勸說投資「以太幣」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名42歲的陳姓婦人被人勸說投資「以太幣」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

虛擬貨幣除了比特幣之外，現在還有「以太幣」，高雄市就有一名陳姓婦人，透過line加了新朋友，這名新朋友表示投資「以太幣」，可以每天回收近一萬元，讓陳姓婦人相當心動，前往銀行要匯款投資，銀行行員及時發現通知警方到場，陳姓婦人才明白有可能是「詐騙陷阱」。

陳姓婦人在1日上午快十一點左右前往中正四路的一間銀行，表示要匯款9000塊，不過銀行行員有多問了一句用途，她表示自己要進行「海外投資」以太幣，行員覺得怪，所以通知員警到場了解，陳姓婦人說有一名新認識的朋友透過LINE加入之後遊說她先下載特定app綁定帳戶之後，然後投資可以一比一回收，也就是投資一萬塊，隔天就能賺回一萬，找下限還可以分紅，讓陳姓婦人非常心動。

不過「以太幣」雖然類似相「比特幣」，以太幣首次在2013至2014年間由程式設計師維塔利克·布特林受比特幣啟發後，所提出的，必須在「以太網路」進行交易，在2014年首次代幣發售。不過員警研究陳姓婦人拿出的手機app投資平台，認為有多起負面評價，所以不排除有「詐騙風險」，勸說陳姓婦人「天下沒有這麼好康的事」。

▲高雄市一名42歲的陳姓婦人被人勸說投資「以太幣」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市新興分局員警前往接種站宣導「預防詐騙」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「假投資真詐騙」也是近期「詐騙集團」比較常用的手法，似乎是看準了「疫情」經濟較為低迷，民眾想要找尋另一條「賺錢之道」，而且也有不少長者被騙，所以新興分局就利用「年長者」施打疫苗的這個機會，選在疫苗接種站來進行宣導。

所以新興分局的員警在長輩們施打疫苗完成要離開之前，提醒長輩及陪同的家屬相關防詐資訊，包含不要輕信陌生來電，並切記對網路訊息及網路交友要更加謹慎查證；同時也呼籲近日出現「提供疫苗施打詐騙」與「假借疫調騙取個資、存簿帳號」等詐騙手法，提醒大家要小心。

▲高雄市一名42歲的陳姓婦人被人勸說投資「以太幣」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一名42歲的陳姓婦人被人勸說投資「以太幣」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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