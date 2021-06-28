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德國36萬人飽受新冠「恐怖後遺症」折磨！　她嘆：病癒卻未康復

▲▼ 德國疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國累計360萬人染疫，至今尚未全面解封。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

新冠肺炎肆虐全球1年多，各國都在全力防堵病毒，同時推動疫苗接種，希望能盡快控制疫情，然而專家卻認為，有一群疫情受害者似乎是「遭到遺忘了」。在德國，有高達36萬名病癒的新冠患者面臨著後遺症的折磨，即使已經康復，卻無法逃離「長期新冠（long COVID）」的問題。專家呼籲，德國衛生當局不應忽略了這些患者的需求，應協助他們回到正常生活。

根據《德國之聲》報導，在疫情之下，大多數的民眾關心的都是何時可以摘下口罩，何時可以解封，然而對曾經染疫的患者而言，真正的折磨才剛開始。現年58歲的史密茲（Edith Schmitz）2月染疫後，出現高燒、嘴唇發黑以及指甲發青等症狀，隨後被往送院治療，住院3週後進入康復階段。

▲▼德國疫情。（圖／路透）

▲德國加速施打疫苗，新增確診數的確有所下降。（圖／路透）

史密茲表示，距離她染疫至今已經過了12個星期，但她仍然會出現掉髮、出汗、失眠、頭痛、肌肉痙攣、嗜睡以及被稱為「腦霧」的注意力與記憶力問題，這些後遺症都導致史密茲的日常生活受到嚴重影響。她說，「我要付出很多的努力才能做好每件事，但無論如何，我都在竭力度過這些難關。」

史密茲提到，染疫後，她開始減少社交，不怎麼和鄰居、朋友以及家人交談，因為他們往往都會告訴史密茲「妳看起來不錯，一定要振作起來！」但沒人知道她面臨的這些「痛苦」。所幸老闆考量到她的身體狀況後，決定讓她在家工作，每週只需要到公司一次，也讓史密茲能在生活中獲得一點成就感。她也坦言，新冠肺炎的後遺症對她的工作造成一定影響，例如她會突然忘記一起工作了5年的同事的名字，即使剛剛才跟他們工作了一整個上午。又或者是忘了一些早已熟稔的業務該怎麼做。

▲▼ 德國疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家表示，德國至少有36萬人面臨新冠肺炎後遺症。（圖／達志影像／美聯社）

現年41歲的喬杜麗（Pia Chowdhury）同樣也是飽受新冠肺炎後遺症折磨的病癒者，在她感到極為無助時，得知英國有一個互助團體，因此加入了這個新冠患者互助團體，與病友們互相交流經驗。喬杜麗發現，這個互助小組非常有幫助，於是4月便在德國成立了一個一樣的小組，名為「病癒卻未康復」，大家會在群組裡互相分享經驗，每2週也會舉行一次視訊會議。

喬杜麗直言，後遺症讓她變成一顆有問題的電池，因為永遠都只能充滿20%的電。她目前也正在參與一項有關「長期新冠（long COVID）」的研究，同時也呼籲德國衛生官員能夠更加重視這個問題。

德國「長期新冠」疾病專家佛羅姆霍爾德（Jördis Frommhold）表示，根據研究結果，有10到20%的新冠患者在染疫12週後仍會出現症狀，也就是說，在德國多達360萬例確診病例中，至少有36萬人備受後遺症折磨，經歷長期新冠。

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