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婦接一通電話領125萬「送嫁妝」　警轟炸補腦：同手法騙2萬次

▲▼台中1名7旬婦人提領125萬，辯稱是給女兒嫁妝，不是被騙，4名員警包圍規勸這電話已詐騙2萬多次了。（圖／警方提供）

▲▼台中1名7旬婦人提領125萬，辯稱是給女兒嫁妝，不是被騙，4名員警包圍規勸這電話已詐騙2萬多次了。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市68歲賴姓婦人日前在銀行提領125萬元現金，由於金額龐大引起行員疑慮報警，警方到場關心詢問，賴女不斷嘆氣，說話吞吞吐吐，先說是要給女兒當嫁妝，又說要把錢存到其他銀行，員警勸阻無效乾脆帶回派出所，所內4名員警圍著賴女一起規勸，還查出打給賴女的電話已經詐騙2萬多次，賴女這才相信警方所言。

▲▼台中1名7旬婦人提領125萬，辯稱是給女兒嫁妝，不是被騙，4名員警包圍規勸這電話已詐騙2萬多次了。（圖／警方提供）

台中市警五分局北屯派出所巡佐劉漢鼎與警員劉仕偉，日前上午10時40分接獲合庫太原分行報案表示，有名婦人提領125萬元，詢問作何用途時吞吞吐吐，擔心被詐騙。

▲▼台中1名7旬婦人提領125萬，辯稱是給女兒嫁妝，不是被騙，4名員警包圍規勸這電話已詐騙2萬多次了。（圖／警方提供）

員警抵達銀行後，對於警方的詢問，賴女一直閃躲問題，不斷發出唉呦的嘆氣聲，一下子說是要給女兒當嫁妝，一下子又說要拿去存在別的銀行，不願意配合，又不願意連絡女兒，直說要回家。

▲▼台中1名7旬婦人提領125萬，辯稱是給女兒嫁妝，不是被騙，4名員警包圍規勸這電話已詐騙2萬多次了。（圖／警方提供）

員警擔心賴女身上有125萬現金，不放心她一人回家，於是先將賴女載返派出所，由所內同事輪番上陣，告訴賴女派出所最近受理許多電話詐騙案件，對方都是自稱是戶政事務所，因為其身分證遭冒用，涉嫌刑事案件，主任檢察官要求帳戶內的現金要先交給他們監管等等。

賴女一聽跟她的情況一樣，這時才卸下心防表示她也是接到一樣的電話，並拿出手機供員警檢視，員警透過165反詐騙平台系統查詢，發現撥打給賴女的0277開頭的電話，已有打出去2萬多次的詐騙紀錄，賴女這才願意相信她是遇到詐騙，願意聯絡女兒來派出所接她返家。

賴女的女兒趕來派出所後得知情況，不斷向警方道謝，要不是員警機警阻擋母親，母親的畢生積蓄就這樣憑空消失了，真的十分感謝。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來
 

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