暑期打工小心陷阱！新北警自拍漫畫宣導　網讚：好有趣

▲新北市政府警察局推出卡通動畫宣導暑期打工陷阱多，青少年和家長們得特別注意。（圖／截取自「斑馬娜娜夏一跳」影片）

生活中心／綜合報導

每年7、8月暑假是青少年的打工旺季，新北市雖然是新冠肺炎疫情重災區，但新北市政府警察局對於治安工作也未鬆懈，今（1日）於臉書粉專推出由外事科、少年及婦幼警察隊共同製作的漫畫版影片「斑馬娜娜夏一跳」，以生動活潑的卡通動畫向民眾、家長及青少年宣導防制詐騙、反毒，提醒勿加入幫派等求職打工陷阱，防疫宅在家觀看影片，還能抽任天堂Switch Lite、蘋果AirTag、超商禮券等大獎。

打工求職的青少年，多因涉世未深、缺乏危機意識及對自身權益的不瞭解，往往容易誤入陷阱、遇害，因此如何在網路世界降低民眾及青少年遭遇網路詐騙甚至網路性剝削，已是現代家長與孩子的重要課題。新北市政府警察局局長黃宗仁表示，因網路及各種通訊軟體、社群網站的普及化，容易成為不肖人士的犯罪平臺，誘使兒少拍攝私密照，甚至利用網路散播兒少性剝削等色情陷阱。

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黃宗仁特別提醒打工求職學生，職場社會經驗固然重要，但天下無白吃的午餐，對於工作條件標榜高薪、職位輕鬆等更要提高警覺，可能都是求職的陷阱，所以求職面試時一定要告知家長或好友，並結伴同行，遵守三要原則「要陪同、要確認、要存疑」，以確維自身安全。

透過有趣的卡通動畫宣導防制詐騙，民眾還有機會抽獎，即日起在新北市政府警察局粉絲專頁及婦幼警察隊粉絲專頁觀看宣導影片「斑馬娜娜夏一跳」，對2個粉絲專頁及影片貼文按讚並tag2位好友，就有機會獲得任天堂Switch Lite、蘋果AirTag、超商禮券等多項好禮。