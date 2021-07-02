殉職勇消陳志帆　救護傷者幫掛號...醫護不捨：他是貼心的英雄

▲▼勇消陳志帆凌晨近3時被送進彰基（上）急救不治；醫護不捨，說他很貼心，還會幫病人掛號、量血壓。（圖／彰基提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化市喬友大樓前晚大火造成4死悲劇，其中1人就是衝進火場救人卻殉職的消防員陳志帆，彰化基督教醫院醫護人員得知消息深表難過和不捨，院長陳穆寬前往殯儀館弔唁及安慰家屬，並致贈50萬元慰問金；和陳員接觸過的醫護人員都說，陳是具有專業和熱忱的消防員，護理師還說陳員不但病患送來急診室，還會幫忙掛號、量血壓，相當貼心。

陳穆寬表示，在這次疫情中，醫護人員和消防隊員真的是站在第一線，很多患者確診時都是由消防人員送到醫院，平常時候，只要有患者需要救護，不管是外傷、心肌梗塞、中風等狀況，也都是消防員協助送醫，聽到陳姓消防員英勇殉職的消息，他才30多歲，卻犧牲生命，陳是最好的典範，也是英雄。

▲彰基院長陳穆寬前往弔唁、慰問家屬，難過表示，志帆才30多歲，卻犧牲生命，非常遺憾。（圖／彰基提供，下同）

彰基體系急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示，陳員是他認識的消防隊員裡面非常專業、有熱忱和善良的消防同仁，不只在專業上發揮所長，拯救了很多病人的性命，而且把病人運送到醫院後的很多細節都做得很好，林晏任說「我們在這邊，非常的遺憾，也很希望他在天國能夠過得很好。」

▲消防員陳志帆因救火受傷，送醫仍告不治。

彰基護理部專科護理師謝宜廷表示，第一次跟陳學長一起去協勤，到了現場時發現他人還蠻熱心的，而且會幫助看一下現場的狀況，再讓醫護人員去救護。患者送到醫院的時候，也會很仔細的交班，讓醫護人員很快就了解患者到院的狀況，非常的貼心。



護理師王卉柔表示，因為本身是檢傷人員，也有在協勤，所以跟陳學長時有接觸，發現他送病人來的時候，都會幫忙協助病人掛號、量血壓...等，相當貼心，如今發生憾事，令人非常不捨。

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