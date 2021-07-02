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鞭炮塞嘴不成塞屁股點火引爆　基隆14惡煞暴力強押3男勒索

▲屁股痛，直腸檢查，前列腺檢查，開菊，拉肚子，腸胃不適，摸臀，摸屁股。（圖／pixabay，示意圖，非本文當事人）

▲鞭炮塞嘴不成塞屁股點火引爆，基隆14惡煞暴力強押3男勒索。（圖／示意圖與本案無關／pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆余姓男子為首組14人暴力集團，2019年7月12日下午在基隆市安樂區強押洪姓男子，載往瑞芳區瑞芳火車站之後山，再分持矽膠條、鋁棒等物共同毆打洪男，余男拿1綑鞭炮塞入洪男口中遭撥落，最後再將點燃的鞭炮塞入洪男臀部爆炸，手段相當凶殘。基隆地檢署1日偵結，將余男等14人依《妨害自由》等罪起訴。

起訴書指出，余男等毆打洪男時，又電召張姓等人前來會合，命張男手持攝影機，余男拿1綑鞭炮塞入洪口中，遭洪男撥落，因而激怒余男等人，威脅洪男趴地，將鞭炮塞進洪男屁股，點火引爆褲子也因此被炸壞。洪男害怕再遭虐待，交出自己愛車，最後趁隙脫逃報警。

余男為首組暴力集團共14人，假借「主持公道」人排解糾紛為幌子，涉嫌暴力手段押人到山區等處毆打教訓，如有不從，持玩具槍恐嚇「吃子彈」等，其中被害人鍾男，被余男等人持槍恐嚇「讓你吃子彈」，暴力逼迫鍾男簽下40萬元本票；被害人李男則遭對方持衣架痛打；甚至前述洪姓被害人屁股被塞鞭炮點燃，讓被害人害怕屈從。

洪男趁隙逃脫後報警，警方循線逮捕余男等14人，訊後函送地檢署偵辦。基隆地檢署偵結，將余男等14人依《妨害自由》等罪起訴。

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