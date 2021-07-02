新北長者今開打莫德納疫苗　接種率96.9％、17618人完成施打

記者蔡文鈴／新北報導

新北72歲長者2日開始接種莫德納疫苗，市長侯友宜表示，預約人數共有18180人、17618人完成接種，接種率96.9％。他希望長者依照年齡、時間通知陸續來打，大家一定打的到，請大家安心。

根據新北市統計，節制2日12點為止，共有18180人、17618人完成接種，接種率96.9％。侯友宜表示，今天也看到很多75歲以上長者回來施打疫苗，他都非常歡迎。

至於有長者一早排隊等候施打疫苗，但現場並沒有遮陽設備，導致長者曬太陽等後，民政局表對此向長者致歉，並承諾，會針對場地再做更細緻的調整，下午開始要求各區公所，在場地可開放空間座椅，提供等候區，為市民作更好的服務。

此外，新北獲配12萬繼莫德納疫苗，其中有2萬4千劑規畫在下一波施打，侯友宜表示，下一波施打時間還在研議，而施打年齡層是否下修也仍在研議中。

指揮中心公布，國內2日新增57例本土病例(其中22例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為25例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月1日。

個案分布以台北市29例最多，其次為新北市15例、新竹縣4例、桃園市及基隆市各3例、台中市2例、新竹市1例；其中28例為已知感染源、6例關聯不明、23例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▼新北市72歲以上長者開放莫德納疫苗首日。（圖／記者湯興漢攝）

