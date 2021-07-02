拚搏死神6hrs亡！他見消防車從希望到絕望　妻眼睜睜看夫沒氣息

記者黃宥寧／綜合報導

「我也不知道能跑還是不能跑！」不幸在彰化喬友大火罹難的陳建光傳道士，生前拍下4分13秒影片曝露出他人生第一次看見火災更是第一次身在火災，錄影過程中，從最初的開玩笑語氣到最後語多無奈，令人透骨酸心。與他住同間防疫旅館的姚傳道向《ETtoday新聞雲》還原當天狀況指出，當晚他見煙霧變大，並call陳建光夫妻到他房避難，但遭趕回各自房間，就此天各一方。

姚傳道回憶6月30日當天晚間8點03分收到陳傳道4分13秒影片，但此時三民路段煙相當大，甚至已經竄入陳傳道房號「9607」內。當時他請陳傳道夫妻走過來他「9616」房間躲煙，當他打開門時，因疫情3人不敢靠太近並隔一段距離談話，當時姚傳道看見有3人從他眼前逃生，當下有一名年輕人房客甚至對著陳傳道說「煙很大別回去了」，3人便往逃生梯跑。

姚傳道與陳傳道夫婦聽見這席話，也開始不知所措，正當苦惱「跑與不跑」選擇時，消防隊員上來9樓了，也請所有住戶回到房內，並教他們「將門關好，以濕毛巾堵住縫隙，等待救援。」

▼姚傳道提供事發當天晚上與陳建光傳道的通聯記錄，從有人接到最後一通無人回應 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

3人自此解散，姚傳道回房，陳傳道夫妻也回「9607」房間。到了8點49分姚傳道撥打電話給陳傳道想問狀況，陳則有點喘地回「狀況不是很好」，姚也再次叫陳到他房間躲避濃煙，陳也答說「好」。當姚想打開房門等陳，卻發現濃煙比稍早前更大，也不斷竄入房，對此，他再打電話想提醒陳傳道「到門口拍門，我就開門」但苦等卻不見陳的人影，他當下也難過推斷可能「煙太多，人無法走動了」，後續就也聯繫不上陳傳道。

姚傳道表示，陳傳道夫妻回房，透過頭探出窗戶勉強吸些空氣，但時間慢慢地消逝，陳應該是吸入太多濃煙倒下。當消防人員翌日凌晨1時許上樓將陳建光吳姓妻子救出送往彰化秀傳醫院治療，但陳建光直到凌晨2點多才被救出，但已無呼吸心跳。

陳建光妻弟弟吳以撒受訪也難過稱，火災發生後兩度打給姊姊，姊姊聽來很喘，哭著說，「你姊夫快不行了，我剛剛一直搖他都沒反應。」

對此，家屬質疑，消防隊晚間7點48分接獲通報，直到翌日凌晨2點前後6小時所有人才被救出，救援為何如此緩慢？明明陳建光與吳妻是同間房卻相隔1小時才先後被救出；而陳建光生前錄下影片表示，「老闆說火災是誤傳？」真相到底是如何？消防及其他相關單位是否有疏失，應該要徹底查清楚，給罹難者家屬及其他受害者一個真相。

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