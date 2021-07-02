媽我快不能呼吸了！孝子解隔離前夕遇死劫　最後LINE對話曝光

記者唐詠絮、李忠憲／彰化報導

彰化喬友大樓火竟造成4死22傷，家屬怒控要真相提國賠，死者之一的倪姓男子在解隔離的前一天喪命，且火災當時，原本已準備往外逃，結果被消防員指示再回房間等待救援，最後被救出時已無生命徵象，送醫不治。孝順的倪男死前跟家人的LINE對話2日曝光，內容提到「這邊火災整個房間都是煙」，家人要他「拿毛巾塞一下縫」，之後再通話時，倪 男說，「媽我已經快不能呼吸了。」成最後對話，令人鼻酸。

▲倪男在家是老大，孝順的他半工半讀12年，幫單親母分擔家計，照顧弟妹。（圖／家屬提供）

倪姓男子是家中老大，單親的母親一手獨立扶養3子女，倪男下面還有1弟1妹。孝順的倪男見母親辛苦養育他們，從國中開始半工半讀12年，分擔家計。原本月領2、3萬元的他，為提高薪資，自願出差到泰國，從2月出去到6月返國，不料住進防疫旅館竟遇上死劫。縣議員賴清美今天也前往慰問倪家，場面哀戚。

▲倪男與家人LINE最後對話曝光。（圖／家屬提供）

倪母表示，大兒子是老大，很有責任感，原來預計6月4日回台，因為疫情延期到16日，她預計等他回來後，讓她在家自主隔離就好。她實質是單親，丈夫雖沒跟她離婚，但根本不理他們，她只好1個人帶3個小孩。

倪母說，火警發生當下，消防隊說叫他們再進去等，那時候還有電，她兒子還在隔離，怕出去會被罰錢就配合進房內，根本不知道火在哪邊。原本用LINE跟他打字聊天時，他說「我沒空上線...這邊在火災...我整個房間都煙啊」她問「你不去逃生還在LINE」兒子回「消防員上來說叫我留在房間啊」她趕緊提醒「是喔那就是待在房間」。兒子接著說「好像在對面火燒太大煙都灌過來」她再提醒「拿毛巾塞一下縫啊」！後來通電話時，她叫兒子趕快打119、110，趕快救他們，可是他們又叫他回去（房間）。兒子透過手機告訴她，「媽我已經快不能呼吸了。」她趕到那邊卻都找不到兒子，打電話他沒有接，如果當時就帶他們（指房客）下來，就沒有這問題了。

她說，兒子現場有要跑，消防員叫他們進去房間等待，有人通報是演習，他跟朋友說消防隊叫他們進房間等待。隔壁房的住客當時也跑出來，因為門鎖上未帶房卡，結果只好跟兒子同一房，等待救援。這位隔壁房的住進加護病房，目前已清醒。

倪母說，兒子愛吃媽媽煮的飯，出差期間也說到最想的就是吃媽媽煮的飯，但已經沒機會煮給他吃了。他從2月19日出差，到昨天才看到他。兒子跟他們有在賴上聊天，會問我們吃飽了沒、在幹嘛，下雨天要小心騎車。

倪弟弟也說，那天我哥哥LINE說，他們本來就要出來逃生，遇到消防員跟他們說，叫他再進去躲，那時還有電。已經有很多人逃生，因為煙很多，大家會慌，他跟一個林姓同事就說要跑了，出來後發現消防員被叫進去，忘記帶房卡，就從另一邊。如果那時遇上時將他們引導出去，就不會這樣。

弟弟說，哥哥從高中開始就半工半讀，就是為了不要讓媽媽擔心，為了要多賺一點才會決定要去泰國，希望能有多一點機會升遷，怎麼知道會遇上死劫，「我要真相，也要請求國賠」。

大同大同國貨好～～～



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