惡火波及防疫旅館奪4命　老闆懷疑2樓電錶沒關有人為縱火　　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化喬友大樓大火，造成9樓百香果商旅4死慘劇，起火點疑似是堆滿雜物的二樓，消防局目前仍在調查是否有人為縱火的可能性，商旅業主蔡進峰在受訪時曾講到，2樓電錶沒關，再加上1樓遊藝場目前歇業中，不排除會有民眾趁機進入，疑點重重，消防局對此說法，也正在調查是否有人為縱火的可能性。

▲▼彰化喬友大樓火警導致4死22傷。（圖／記者李忠憲攝）

喬友大樓高15樓，4度發生火警，蔡進峰花了1,800萬元買下6-9樓作為商旅，2019年開始經營，並作為防疫旅館使用，去年還曾發生港女居檢落跑事件。

消防局火調人員和防疫旅館業者一起進入大樓調查火警發生原因，蔡進峰說，2樓產權有20多人，原為撞球室，堆置了許多雜物，3樓還有擺了機台，甚至還有10多年來都沒有動過的老舊電視螢幕，可疑的本來有電但沒關上電錶，不排除有人為縱火的可能，現在就待消防進一步調查。

蔡進峰說，百香果商旅是受到2樓大火波及，才會釀死傷，商旅完全符合營建署的防火設備裝修，也有保高額的意外險，火場滅火後，內部沒有受到影響，除了將棉被及被稍微燻黑的外牆再做粉刷外，仍可以持續營業。

大樓起火原因和救災過程是調查關鍵，蔡進峰也急著等待結果，對此，彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，目前真正起火原因還在調查中，消防局已展開火調作業，等調查報告出爐。