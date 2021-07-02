▲林昶佐遭會長嗆聲，名嘴溫朗東曝「是柯文哲遞麥的」。（圖／翻攝溫朗東FB）

記者邱晟軒／綜合報導

環南市場今（2日）爆41人確診，陳時中、台北市長柯文哲上午也親自到現場掌握相關狀況。而到場關心的立委林昶佐插話柯文哲，不料卻被自治會會長連環嗆聲。對此，名嘴溫朗東直指，是「柯文哲遞麥克風給會長為其護駕，痛批「今天台北市長變成林昶佐」。不過，貼文曝光後卻引起網友一面倒譙爆。

本站曾報導「正要反擊「麥克風被搶走」 柯文哲一臉莫名插腰！畫面炸了：神助攻」指出，正當林昶佐連環砲之餘，原本雙手交疊於前方的柯文哲，默默拿起麥克風，一手把架子往右移，不料下秒卻被環南市場自治會會長林勝東搶走，市長只好默默把麥克風架放回正前方。

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▲林昶佐遭會長嗆聲，名嘴溫朗東曝「是柯文哲遞麥的」。（圖／翻攝溫朗東FB）

對此，名嘴溫朗東則有不同見解，稍早前在臉書發文揭露，Freddy（林昶佐）痛斥柯文哲，而柯文哲則遞麥克風給市場人士為其護駕，直言「今天台北市長變成了林昶佐。」溫朗東更連發第二篇貼文暗示，整場記者會的嗆聲其實有4步驟。

不料消息曝光後，立刻引起批踢踢八卦板鄉民一面倒痛批，「指鹿為馬 還是算了吧 讓自己更難堪」、「這睜眼說瞎話的功力很會」、「重新定義，遞」、「隔空送麥克風嗎？」、「這個通靈術有點強，可以學嗎」、「有看整段就知道，柯只是要把麥克風放回去架子而已啊」。

▼名嘴溫朗東曝「是柯文哲遞麥」，引爆PTT鄉民一面倒痛批。（圖／翻攝批踢踢八卦版）