重症攤商住美麗殿社區有超多移工　中市府急籲3400人快來篩檢

▲重症攤商住的美麗殿社區超多移工，市府急籲3000住戶來快篩。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市今天新增2個本土確診案例，兩人都是十甲旺市場攤商，一名為72歲男性（案14985），一確診就重症插管救治中，另1例為其同住友人（案15014），由於兩人5月底從北區俾士麥金邸社區搬到斜對街的美麗殿，兩個社區共有近千戶、總計2840位民眾居住，市府除了在十甲旺、美麗殿設快篩站，剛剛緊急宣布在俾士麥設快篩站。

民政局長吳世瑋表示，美麗殿總共有6棟大樓，是台中市的大型社區之一，當中住了許多外籍移工以及幫傭，也呼籲所有認識這些移工、看護、幫傭的民眾，提醒這些外籍移工到篩檢站篩檢。

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根據市府調查，美麗殿社區與俾士麥金邸社區都位在北區，其中美麗殿社區共有6棟大樓共801戶，總共設籍2500人，流動人口超過3000人，而確診者住在B棟，該棟有250戶、共450位住戶。至於俾士麥金邸社區共有7層、148戶，設籍340人，流動人口400人。兩人從5月底開始就陸續慢慢搬家。

市府在北區、東區設置1個前進指揮所、2處快篩站，截至下午2時，北區美麗殿社區已篩驗670人、東區十甲旺市場已篩驗150個攤商、市場工作人員及附近居民等444人，總計1114人，結果全部陰性；剛剛市府也在記者會上宣布，