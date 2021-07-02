快訊／十甲旺市場2攤商染疫！1人重症插管　這社區住戶快篩檢

記者游瓊華／台中報導

台北環南市場才爆41人確診，十甲旺市場也傳出有2確診個案，讓台中連6日零確診破功。市府表示，新增2名本土確診案例，兩人都在東區十甲旺市場工作，一名為72歲男性（案14985），另1例為其同住友人（案15014），其中72歲攤商一確診就重症插管救治中。而讓市府不敢大意的是，兩人5月底從北區俾士麥金邸社區搬至美麗殿社區，也緊急呼籲俾士麥金邸住戶前往篩檢。

此外，市府也要求東區十甲旺市場自即日起停業3天，並由環保局進行清消作業。市府在北區、東區設置1個前進指揮所、2處快篩站，截至下午2時，北區美麗殿社區已篩驗670人、東區十甲旺市場已篩驗150個攤商、市場工作人員及附近居民等444人，共計1114人，結果全部陰性。

衛生局長曾梓展表示，案14985為北區72歲男性，平時會至東區十甲旺市場麵店幫忙，有肺積水、高血壓及心血管病史，平常因慢性病史有呼吸困難及喘的情形，6月21日開始病情加劇，幾乎在家休息，30日曾到十甲旺市場，但因身體不適僅短暫停留又搭計程車回家休息，7月1日因呼吸喘，在朋友協助下由119救護車送至急診，經PCR檢驗確診，目前插管治療中，疫調由其家屬代為說明，市府持續釐清感染源。

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案15014為北區65歲女性，為案14985同住友人，於東區十甲旺市場麵店工作，6月28日至7月1日皆有到麵攤，因案14985於7月1日確診，被匡列為接觸者，同日至醫院PCR採檢確診，確診前無任何不適症狀。

曾梓展指出，2名確診個案於今年5月底搬家，陸續從北區俾士麥金邸社區搬至美麗殿社區，搬家期間兩個社區往返，為防堵疫情擴散，呼籲居住於北區俾士麥金邸社區的民眾也應前往快篩站篩檢。