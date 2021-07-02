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竹市女台北就醫染疫！2稚子疫旅居隔　經濟苦仍咬牙配合惹鼻酸

▲新竹婦台北就醫染疫！2稚子疫旅居隔　經濟苦仍咬牙配合惹鼻酸。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹市府今日公布新增1名確診婦，因身體不好北上住院而遭受感染。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，新竹市今新增1名COVID-19確診個案，案14970，為40多歲女性，因病至台北住院治療，入院前PCR採檢陰性，6月30日同房病友確診，才被通知PCR採檢，並確認陽性確診。已匡列其家屬4人居家隔離，因個案已住院，故無相關公共場所足跡。

林智堅市長表示，案14970因本身疾病，6月24日入住台北某醫院治療，入院前PCR採檢陰性，6月30日因同房病友確診，個案被匡列、並進行PCR採檢陽性確診，目前仍在原醫院進行治療，而相關接觸家人，則被安排前往防疫旅館做居家隔離。

▲新竹婦台北就醫染疫！2稚子疫旅居隔　經濟苦仍咬牙配合惹鼻酸。（圖／記者陳凱力翻攝）

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▲市府公布相關足跡即生活史。

林智堅不捨的說，今日確診的個案本身身體狀況不好，因生病住院才遭感染，與日前「趴趴走」確診的情況不同，且該家庭原本經濟就吃緊，還有2名十多歲的孩子需要照顧，但仍積極配合市府安排入住防疫旅館居家隔離，市府萬分感謝確診者家庭在困境中仍選擇樂觀配合防疫，日前市府曾宣布，入住防疫旅館滿14天，會給1萬元的補助，中低收入戶則全額補助，對於案14970家庭，市府承諾定會伸出援手，提供最大的協助。

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