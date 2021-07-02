又是多次採陰再轉陽確診！2照服員支援護理之家染疫　2住民也中

▲新竹縣府2日下午召開防疫記者會公布確診者足跡與說明相關事項。（圖／新竹縣府提供）



記者陳凱力、林冠吟／新竹報導

指揮中心2日宣布台灣本土病例新增57例，其中新竹縣新增4例，累計已有107例，新竹縣長楊文科公布確診足跡與相關事項。楊文科表示，新增的4例中，全來自同一家長照機構，為2名照服員、2名住民，確診的2名照服員中，一例為越南籍、一例為本國籍，其中越南籍照服員第4次採檢呈陽性，本國籍則在第3次採檢確診，2名住民更是第5次採檢中才確診。

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▲新竹縣2日新增4名確診者。（圖／翻攝自楊文科臉書）

截至2日新竹縣內已有3家機構出現群聚感染，而2日新增的4名確診者中都來自同一機構，瑪琍亞護理之家人數有87人，目前已有34人確診，確診率高達39.1%，接近4成。楊文科指出，由於4位確診者都是先前擴大匡列採檢，並於居家隔離期間確診，接觸者都已經匡列，不再重覆匡列，也沒有高風險公共場所活動史。

不過確診的2名照服員皆為前來支援的照服員，並非原本機構中的工作人員，新竹縣府在第一時間秉持防疫原則，針對長照等重點機構採取密集採檢，2天即採檢一次，由於每個人的病程發展與病毒數皆不一樣，密集採檢的目的就是希望能夠在第一時間就能抓到確診者，在確保病患安全的同時，也可以防堵疫情繼續擴大。

楊文科指出，案14971和14972分別是30多歲越南籍女性及40多歲本國籍男性，居住在竹東鎮，在B長照機構住民（案14405）前往異地安置時，分別擔任其日、夜班照服員。6/21配合疫情監控安排PCR採檢，結果為陰性，6/23因案14405確診而被匡列居家隔離，6/25配合疫情監控PCR採檢，結果仍為陰性，6/30第3度因疫情監控PCR採檢，7/1獲報陽性確診，後送至集中檢疫所隔離治療。

案14973和14974分別是60多歲男性和70多歲女性，住竹東鎮，是B長照機構住民。兩人均於6/9因案12291進行PCR採檢、檢驗結果為陰性；6/10因案12578匡列居家隔離。後續因應疫情監控，分別於6/15、6/21及6/25進行PCR採檢，檢驗結果皆為陰性，6/30因之前異地安置，準備回B長照機構前第5度安排採檢，7/1獲報陽性確診，送至醫院隔離病房治療。

▲▼新竹縣2日新增4名確診者，並說明相關關聯。（圖／翻攝自楊文科臉書）

楊文科表示，縣內目前已出現群聚感染的3家機構當中，縣府也會在隔離期滿後，要求機構必須加強管理，落實員工的健康監測與管理，同時也要求機構內的相關人員皆必須要上感控管理，加強照服員訓練並需通過考核，若事後無法通過考核，將無法取得復工同意。