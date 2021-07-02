疫情失控束手無策！苗9議員喊撤換衛生局長　她哽咽：問心無愧

▲無黨籍苗栗縣議員黎煥強等9位議員，質疑衛生局長張蕊仙防疫失職，要求撤換。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣議會2日召開第5次定期會，包括民進黨、無黨籍、時代力量等9位議員，聯合要求撤換此次防疫失職的衛生局長張蕊仙，理由有缺乏公衛經驗和施打疫苗全國最後一名等6項缺失；但還沒開始質詢，議會就就因防疫問題早早散會；會後衛生局長張蕊仙也哽咽表示，自己問心無愧。

民進黨籍苗栗縣議員陳光軒、劉順松、鄭宗國、羅貴星、徐筱菁、時代力量宋國鼎、無黨籍陳品安、曾玟學、黎煥強等人，一同發表聯合聲明表示，京元電開始爆發移工群聚染疫後，衛生局一度束手無策，必須由中央疫情指揮中心進駐協助控制疫情。

▲9位議員列出6項疏失，要求衛生局長下台。（圖／議員黎煥強提供，下同）

陳光軒也指出，苗栗防疫工作從號稱防疫資優生，瞬間成為確診數全國第三高，衛生局的再三失能，讓民眾及所有配合防疫的單位都無所適從，徒增大眾無謂的恐慌與對政府的不信任感，負責防疫作業的衛生局長張蕊仙絕對責無旁貸。

另外，這9位議員也列出6項疏失，質疑衛生局長做事找不到人，推卸責任一流，疫苗施打率全國最後一名、施打政策朝令夕改，疫調工作不精確，足跡公布標準不一致，匡列作業東漏西漏，隔離標準亂糟糟，事前無準備，疫情爆發只能臨時抱佛腳和疫苗接種資格審核鬆散，助長特權等。

不過，張蕊仙接受媒體電訪時也哽咽回應：已經不想再多說什麼了，只要自己問心無愧、認真做事；如還是認為做事不周全不夠好，我們也很願意去檢討去改進。

縣長徐耀昌也說，大家都在防疫期間，也許有無法面面俱到的地方，議員們的指正有部分也是有點偏頗，不至於到這麼壞，不過也會要求張蕊仙及衛生局所有同仁，好好的自我檢討，上緊發條。畢竟疫情當前，陣前換將也是不太好的事，不要讓民眾感到有防疫的缺口，這樣就不好。

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