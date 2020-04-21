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一句「太晚怕吵到縣長」遭砲轟　苗栗衛生局長落淚：我們真的很辛苦　

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▲苗栗縣衛生局長張蕊仙，連日來所承受的壓力，被1句「太晚怕吵到縣長」的指控而委屈落淚。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗縣衛生局長張蕊仙，連日來所承受的壓力，被1句「太晚怕吵到縣長」的指控而委屈落淚。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

海軍敦睦艦隊1名確診士兵，15日下船後17日北上台中、苗栗會女友；所到之處民眾人心惶惶；苗栗縣政府拖到隔日才公告疫調足跡。被平面媒體指稱是「太晚怕吵到縣長」；對此說法，衛生局長張蕊仙接受媒體訪問時，終於按耐不住情緒，委屈落淚表示，「我們真的很辛苦，但大家都看不到！」

苗栗衛生局長張蕊仙無奈表示，「現在的狀況就是，我會遇到要請示的問題，真的覺得很委屈，其實我們整個晚上都在忙耶；人跟人之間要有互信跟尊重，尤其在這個時候要更多的同理，不是說都站在自己的位置，其實我們的辛苦大家都看不到；在這過程中，有些業者嚎啕大哭，我得要公告讓他有心理準備；但公告了，後續衍生的問題更多。」

請繼續往下閱讀...

張蕊仙哽咽的說，「真的很委屈，我們整個晚上都在忙，大家都很辛苦可是你們都看不到，有些事情是專業，該做的我們做，有些不是專業，我們會有我們的分寸跟衡量。」

苗栗縣長徐耀昌也指出，防疫視同作戰，苗栗疫情指揮中心，24小時待命，溝通沒有問題。衛生局長也澄清，絕對沒有甚麼時間太晚，怕去吵到縣長的說法，一切都是誤解、誤會。

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