環南市場41人確診！鄉民狂抖完蛋「乾脆雙北普篩」：712不指望了

▲環南市場PCR篩檢41人陽性。（圖／記者屠惠剛攝）



網搜小組／劉維榛報導

昨（1）日本土確診增47例，創三級警戒實施以來新低，其中北市僅18例。正當7月12日有望解封時，台北市環南市場大規模篩檢卻驗出41人PCR陽性，目前市場已緊急封閉消毒。對此，PTT網友驚呆回應，「真的全台一起坐牢？」「 整個雙北都普篩算了，太恐怖」。

台北市長柯文哲日前宣布，要幫農產、漁產、畜產、花卉四大公司，以及環南市場進行大規模篩檢，其中環南市場在昨日一共篩檢2800人，卻驗出41人陽性，目前緊急消毒之外，市場也確定休市3天。

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▲環南市場大清消。（圖／記者屠惠剛攝）



本站報導《環南市場千人PCR檢測「41人陽性」 今早緊急封閉清消》曝光後，該文章立即引發PTT炸鍋討論，鄉民狠酸「阿Ben加油！」

底下網友對於712能否三級解封，紛紛認為剉咧等，「隨便測就那麼多，真的沒在蓋的」、「完蛋了，隨便驗個市場就41個人」、「建議這幾個大市場都關閉啊」、「不錯了啦，至少沒有蓋牌」、「阿杯又出事了」、「有篩人出來是好事啊」、「無症狀感染，要看CT值囉」、「靠北真的全台一起坐牢？」「 整個雙北都普篩算了，太恐怖」、「台北直上四級比較快吧」、「那是從7/1累積的的數字好嗎？大驚小怪」、「一天有多少人去批貨啊」、「夜市跟市場都很危險，台北市還敢開放」。

針對環南批發市場與周遭攤商爆發新一波群聚疫情，行政院長蘇貞昌指出，務使包括市場內攤商、外圍攤商等相關接觸人員都盡快完成篩檢，並與地方合作，做好接下來的疫調、匡列和隔離工作；另外批發市場的休市，蘇貞昌也請農委會主委陳吉仲妥善處理全國農產品運銷作業。

▼網友熱議！（圖／翻攝PTT）

