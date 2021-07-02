習近平談「統一台灣」！美軍貼出一張照片回應：向守護獨立致敬

▲美國太平洋艦隊在臉書上貼出獨立號1996年航駛西太平洋的相片。（圖／翻攝自臉書U.S. Pacific Fleet）

記者羅翊宬／綜合報導

中國昨（1）日上午在北京天安門舉行建黨100周年紀念，中共總書記習近平在演說時提到台灣問題，表示實現祖國統一是中共的歷史性任務，稱若有外國勢力干預，勢必得頭破血流。美國太平洋艦隊則在今（2）日貼出航空母艦「獨立號」於1996年航行西太平洋的畫面，當時正值台海危機，可謂寓意深厚。

美軍太平洋艦隊於台灣時間2日上午4時在臉書粉絲專頁上貼出航空母艦獨立號航艦（USS Independence，CV62）的相片，並在貼文中提到「周末的慶祝活動」，應是指美國的獨立紀念日（7月4日），表示將會攜手合作支持獨立與守衛民主自由的力量，並向其致敬，而文末還特別提到獨立號航行於1996年的西太平洋上，似乎意有所指。

其實獨立號背後的故事相當有寓意，不免讓人加以聯想。中國曾於1996年向台灣海峽發射飛彈，同時進行軍演，是為「台海危機」，當時美國派遣佈署獨立號、尼米茲號航空母艦接近台海，表現出對台灣的支持。

據悉，習近平1日百年黨慶致詞時，屢次強調「恪守一中原則」、「堅持九二共識」、「推動和平統一進程」，表示實現祖國完全統一是所有中華兒女的共同願望，稱要粉碎所有台獨勢力。

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