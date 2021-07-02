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美國務院最新人口販運評比　台灣再列第一級國家

▲▼ 台灣街景,台北101,人潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲報告指出，台灣當局的努力包含越來越多人口販子遭調查、處以重刑，獲鑑別通報受害者人數也是3年來新高。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電

美國國務院今天公布最新人口販運報告，台灣連續12年被評為最高的第一級，與美、英等國並列。但報告指出，台灣仍有許多問題待解，包括被害人身分鑑別程序不周全，外籍看護也因缺乏法律保障易遭強迫勞動。

美國國務院今天公布2021年人口販運報告，檢視全球188個國家與地區政府對抗人口販運所做出的努力。台灣連續第12年被評為最高的第一級，與美國、英國、芬蘭、捷克、比利時、立陶宛、南韓及新加坡等27國並列。

監禁超過1萬名維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯人與新疆維吾爾自治區其他穆斯林少數族群，大規模進行強迫勞役的中國政府則被評為最差的第3級。

在台灣部分，報告表示，台灣當局完全符合消除人口販運的最低標準。在本報告期間，當局持續認真看待問題，努力不懈，加上考量2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情對台灣當局對抗販運能力可能造成的衝擊，台灣仍保持在第一級。

報告指出，台灣當局的努力包含越來越多人口販子遭調查、處以重刑，獲鑑別通報受害者人數也是3年來新高。此外，當局針對較易出現販運問題的海事產業，強化受害者鑑別規程並增加勞動檢查資源，從不肖漁船業者追回遭非法扣押薪資的金額也高於2019年。

報告統計，台灣當局去年逮捕458名疑似從事販運人士，共有159件立案調查完成並移交檢方，高於2019年的143件。其中116人被起訴，最後50人遭定罪，包含4人以強迫勞役定罪，45人以性販運定罪，一人被以兩種罪行定罪；至少43人刑期高於一年，相較2019年的至少27人。

在受害者人數部分，在報告期間，台灣通報322名販運受害者，包含208名性販運與114名強迫勞役受害者，高於2019年的300位；當局也解決42件外籍漁工薪資遭不當扣押或扣除案件，成功追回新台幣87萬元，高於2019年的56萬8820元。

不過，台灣仍有許多挑戰待解決。報告指出，部分官方人士採用不同且成效不彰的受害者鑑別程序，影響部分受害者取得司法資源及保護照顧。人力不足與檢查規程不全的問題，也讓鑑別、調查與起訴台灣籍遠洋漁船強迫勞動事件的工作頻頻受阻。

此外，報告表示，由於台灣缺乏特定勞動法規保障權益，數千名外籍看護身處可能遭強迫勞役剝削的風險之中。

根據報告定義，人口販運是指以剝削為目的，強迫成年人或孩童進行勞役或性交易，並從中獲利的行為；受害者不須從甲地被運到乙地才符合上述定義。美國主要認定兩種人口販運形式，包含強迫勞役和性販運。

報告分3級評等，第一級雖是最高等級，但不表示被列為第一級的國家沒有人口販運問題，或已拿出足夠作為。而是表示該國政府在處理人口販運所做的努力，符合美國「販運受害者保護法」（Trafficking Victims Protection Act）的最低標準。

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